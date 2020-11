Los Estados Unidos superan el cuarto de millón de muertos

La pandemia de covid-19 en los Estados Unidos ha superado una nueva y triste marca, con más de 250.000 víctimas mortales del virus en todo el país, donde se han confirmado 11,5 millones de contagios desde el inicio del brote. Más de un cuarto de millón de muertos cuando el país está en plena segunda oleada y los estados hacen todo lo que pueden para controlar los contagios reimponiendo medidas restrictivas, mientras el presidente del país, Donald Trump, se niega a permitir que su equipo de científicos se reúna con quienes les cogerán el relevo dentro de apenas dos meses cuando Joe Biden tome el poder.

Según el recuento de la Universidad de Hopkins, han muerto ya 250.520 norteamericanos con covid-19, la cifra más alta del mundo y todavía a bastante distancia de los 167.455 muertos de Brasil (tercer país con más casos confirmados, 5,9 millones) y los 131.578 muertos de la India (segundo país en número de casos, con 8,9 millones).

Después de registrar su récord de casos diario hace solo unos días, con 138.000 contagios en 24 horas el pasado viernes, 13 de noviembre, los Estados Unidos registraron este miércoles 79.000 nuevos casos confirmados y 1.400 muertos. Los expertos pronostican que el número de muertos podría llegar pronto a los 2.000 diarios, e igualar o incluso superar los picos de víctimas diarios de la primavera.

Al inicio de la pandemia, en el mes de marzo, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, predijo que en el país podían morir de covid-19 unas 240.000 personas. El propio Donald Trump apuntó a los 200.000 en una de las predicciones más pesimistas. Este noviembre esas cifras ya se han superado con creces.

El aumento de las infecciones ha llevado al Ayuntamiento de Nueva York a cerrar de nuevo todas las escuelas a partir de hoy jueves, a pesar de que la mayoría no habían reabierto del todo y solo hacían sesiones presenciales dos días a la semana. Desde este jueves, todas las clases vuelven a ser telemáticas, tal como reclamaban los maestros.

IMPORTANDO UPDATE: starting tomorrow, ajo @NYCschools buildings are CLOSED for in-person learning until further notice. All students who were learning in school buildings parte of the week will transition tono remote learning every day. Visit https://t.co/a6osapfhy7 for more. pic.twitter.com/lhuvmigtyi