Francia amenaza con vetar el acuerdo del Brexit

El secretario de estado de Asuntos Europeos francés, Clément Beaune, aseguró que Francia no aceptaría “un acuerdo a cualquier precio” con Londres sobre la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit. “Si se llega a un acuerdo, lo examinaremos. Si no es bueno de acuerdo con nuestros intereses, en particular para los pescadores, Francia, como cualquier otro estado miembro, puede emitir un veto”, declaró en una entrevista publicada en el semanario Le Journal du Dimanche. El secretario de estado, que es muy próximo a Emmanuel Macron, valoró positivamente el nuevo intento para conseguir un acuerdo con el Reino Unido, pero avisó de que el hecho de que ya se haya entrado en tiempo de descuento para llegar a un pacto no tiene que representar una amenaza.

Beaune admitió que los dos principales motivos de choque entre Londres y los Veintisiete son la pesca y las subvenciones a empresas. Sobre la pesca subrayó que “los británicos no pueden, de un lado, tener acceso a la totalidad del mercado único europeo y, del otro, excluir la pesca de este conjunto”, o sea evitar que los barcos franceses pesquen en aguas británicas. En cuanto a las subvenciones, Beaune destacó que, con el acuerdo, el Reino Unido se convertiría en “el principal socio comercial fuera de la UE” y, en consecuencia, dijo, habría que buscar “garantías” para que las empresas británicas no paguen menos impuestos que las comunitarias o reciban más ayudas estatales, cosa que las haría mucho más competitivas.

Precisamente para superar estas diferencias, los equipos negociadores de la UE y del Reino Unido retomaron este domingo en Bruselas las conversaciones para lograr un acuerdo que defina su relación post-Brexit, en la que podría ser la última oportunidad para evitar una rotura total a finales de este año. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, decidieron el sábado que valía la pena hacer un nuevo intento, después de que las negociaciones se hubieran encallado el viernes. Londres acusa a la UE de haber presentado “un montón de demandas adicionales a última hora” y de mantener una posición “ridícula” en cuanto a la pesca.