Irlanda pide perdón por la violencia institucional contra las madres solteras

La crueldad, la violencia contra las mujeres y la frialdad de la Irlanda más ultracatólica y "intolerante" han salido una vez más a la luz este martes, después de que el gobierno de Dublín hiciera público un informe muy esperado sobre el maltrato y la discriminación recibidos por miles de madres solteras y sus hijos, institucionalizados y marginados de la vida pública en las llamadas Casas de Madres e Hijos entre los años 1922 y 1998.

En concreto, se han analizado las circunstancias específicas de catorce establecimientos y cuatro instituciones más regidas por las administraciones de sendos condados.

La edad de las que ingresaban se situó entre los 12 y los 40 y algo años. El 80%, sin embargo, tenían entre 18 y 29. 5.616 mujeres, el 11,4% del total del cual se disponía de información sobre la edad, eran menores de 18 años.

Instituciones creadas los siglos XIX y XX, en algunos casos regidas por órdenes religiosas de monjas –pero también por religiosos protestantes– y otras que dependían directamente del estado, eran el lugar de acogida, pero sobre todo de ocultación, de las mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio, la única característica en común de todas las que ingresaban.

Unos 9.000 niños –el 15% de los 57.000 que nacieron o acabaron viviendo en estas instituciones– murieron entre las dieciocho instituciones investigadas. Se trata de "un nivel espantoso de mortalidad infantil", describe el informe. Además, miles de las 56.000 mujeres que pasaron por estos centros fueron sometidas a todo tipo de abusos emocionales. Una práctica habitual era negarles el contacto con los hijos después del parto y forzarlas a dar a los bebés en adopción. Los niños que se quedaban, todos considerados ilegítimos, sufrieron discriminación a lo largo de su vida.

Se calcula, además, que unos 25.000 niños también pasaron por el resto de las instituciones que el estudio no ha tenido en cuenta.

