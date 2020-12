Italia desafía a la ‘Ndrangheta Con un macrojuicio histórico

Una imponente estructura de 3.300 metros cuadrados recién inaugurada en el área industrial de Lamezia Terme, en la sureña región de Calabria, acogerá a partir de enero el juicio más importante contra la criminalidad organizada desde el proceso contra Cosa Nostra que se celebró en los años 80 en Sicilia, impulsado por los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, a quienes la mafia acabó asesinando. Más de 450 sospechosos de pertenecer a la 'Ndrangheta se sentarán en el banquillo de los acusados en el primer macrojuicio contra esta multinacional del crimen, líder mundial en el tráfico de cocaína.

La investigación iniciada hace cuatro años por el fiscal antimafia de Catanzaro, Nicola Gratteri, desveló las conexiones entre la política, la masonería y la criminalidad organizada en Calabria, la región más pobre de Italia, dejando al descubierto “una zona gris formada por muchos profesionales y hombres de Estado infieles que ha permitido a esta mafia de pastores entrar en la administración pública, con la fuerza de la violencia y el dinero de la droga”.

Los ojos de los grandes capos están puestos en este hombre, que vive amenazado y bajo escolta desde hace tres décadas. “Hoy la 'Ndrangheta está esperando, hay mucho nerviosismo”, comentó en una reciente entrevista en televisión. “Hay mucha atención hacia mí, así que tengo que tener mucho cuidado. Estoy doblemente atento”.

Exparlamentarios y políticos locales; funcionarios, abogados y polícias corruptos están acusados de extorsión, homicidio o lavado de dinero junto a miembros de algunas de las principales familias mafiosas de la provincia de Vibo-Valentia. Entre los imputados se encuentra Giancarlo Pitelli, antiguo senador de Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, a quien traicionó para pasarse a las filas de Hermanos de Italia, la formación utraderechista liderada por Giorgia Meloni. En una de las escuchas telefónicas incluidas en la investigación, Giovanni Giamborino, considerado una suerte de contable de una de las familias, se refería al político como un “amigo, casi un hermano”, que comía de su mano. “Ha sido dos veces diputado y una vez senador. Si le digo que se tiene que tirar del puente, se tira del puente”, presumía.

La amplia y variada lista de imputados demuestra cómo los tentáculos de la 'Ndrangheta son capaces de llegar a todos los rincones de sociedad. “Son como el agua”, asegura Giuseppe Governale, máximo responsable de la Dirección Investigativa Antimafia (DIA), el organismo especializado en la investigación del crimen organizado en Italia. “La 'Ndrangheta es actualmente la organización criminal más importante del mundo occidental”. Una escalada favorecida por su capacidad para pasar inadvertida y el hecho de haber sido “infravalorada” durante décadas. “A diferencia de la Cosa Nostra y la Camorra, que van al extranjero para ganar dinero rápido, la 'Ndrangheta va allí, sí, para ganar dinero, pero también para explotar a las comunidades locales. Va donde hay crecimiento económico, donde es posible corromper y donde las leyes antimafia no son tan fuertes como en Italia”. Un análisis que comparte el escritor Antonio Nicaso. “El dinero de las mafias se mueve donde no encuentra resistencias. Si la 'Ndrangheta va a España y no encuentra dificultades para invertir, lo hará, como lo está haciendo en Alemania o en Holanda”.

La pandemia, una oportunidad

Nicaso, autor de más de una treintena de libros sobre el crimen organizado y profesor en universidades de Canadá y Estados Unidos, acaba de publicar en Italia 'Oxígeno líquido'. Escrito a cuatro manos con el fiscal Nicola Gratteri, en sus páginas advierten de como las mafias, incluida la 'Ndrangheta, se están ya preparando para lucrarse con la reconstrucción post-pandémica. “En Italia existe una política y una economía de la catástrofe. La Historia nos demuestra como las mafias han sabido siempre transformar las crisis en oportunidad y hacerse con los recursos destinados a paliar los efectos de terremotos, aluviones y ahora la pandemia”, explica al ARA. “La 'Ndrangheta hoy tiene mucha liquidez y la utiliza para adquirir empresas en dificultad y dar garantías bancarias al empresario, que de otra forma no tendría acceso al crédito. Al menos desde hace diez años, el reciclaje de dinero es el oxígeno de la economía legal, porque el dinero de las mafias no es rechazado por el mercado, al revés”.

Nicaso sostiene que la pandemia ha cambiado también la estrategia de las mafias, que ahora prestan dinero con menores intereses que los usureros para obtener consenso social y legitimarse en el territorio. Durante el primer confinamiento, las autoridades detectaron como miembros de la Camorra se organizaron para repartir bolsas de comida entre los más necesitados de Nápoles. “Son formas alternativas al Estado que buscan obtener consenso social, legitimar su poder”, analiza el experto.

El macro-juicio que está a punto de arrancar en el aula-búnker inaugurado en Calabria --después de las audiencias preliminares celebradas en Roma-- busca esclarecer los vínculos entre los criminales y el poder, y romper con esa legitimación. “La 'Ndrangheta siempre ha tenido relación con las clases dirigentes, pero era una relación subordinada”, subraya Nicaso. Pero ahora los equilibrios están cambiando. “Si antes eran los mafiosos que buscaban el apoyo de los políticos, hoy son los políticos quienes buscan la ayuda de los mafiosos. La mafia y la política son como el agua y los peces: se necesitan mutuamente”.

Los más poderosos de Italia y de Europa

A pesar de no tener el renombre internacional de las también mafias italianas Cosa Nostra o Camorra, la 'Ndrangheta se ha convertido en el elemento criminal más poderoso de Italia y prácticamente de Europa desde los 90. Agencias italianas contra el crimen organizado estimaron en 2010 que la 'Ndrangheta tenía unos ingresos anuales que podían ser superiores a los 40 millones de euros. La mayoría del dinero proviene del tráfico ilegal de drogas -especialmente de la cocaína- por su buena conexión con diferentes carteles de América Latina, particularmente con Bolivia, Colombia y Perú. Controlan una parte muy importante del tráfico de cocaína en Europa. En 2018 el FBI calculaba que había 6.000 personas vinculadas a este grupo criminal.