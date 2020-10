Jeremy Corbyn, suspendido de militancia laborista por un informe sobre el antisemitismo en el partido

La continuidad de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista, que lideró entre el 2015 y esta primavera pasada, cuelga de un hilo. Su sucesor al frente de la formación, Keir Starmer, ha anunciado este jueves que le retiraba la disciplina de labour­ y que lo suspendía de militancia pendiente de una inminente investigación interna. Starmer, que ganó las primarias laboristas en abril, fue durante toda la etapa Corbyn su ministro a la sombra para el Brexit.

Corbyn paga así el precio de la enorme tormenta política desatada por la publicación, también este jueves, de un devastador informe de 130 páginas de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos –un órgano oficial que investiga abusos contra las leyes antidiscriminación– en el que se lo acusa de "graves deficiencias de liderazgo" y de "interferencia política" en el proceso de resolución de las quejas internas del partido relativas a las denuncias de actitudes antisemitas. Nueve diputados abandonaron la formación dirigida por Corbyn por estos motivos.

