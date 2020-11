Joe Biden promete curar las heridas que deja Trump

Se propuso como el candidato que haría "curar el alma" de los Estados Unidos y se ha presentado ante los norteamericanos como el presidente electo que se impone la obligación de "dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos". Joe Biden ha ofrecido esta madrugada su discurso de la victoria en Wilmington ante centenares de simpatizantes que, después de cuatro días de espera, han celebrado el resultado electoral. Biden ha ofrecido palabras de conciliación a un país partido y al Congreso, que refleja y alimenta esta división. "Si podemos decidir no cooperar, también podemos decidir cooperar –ha apuntado–. Y creo que esto es parte del mandato del pueblo americano, que quiere que cooperemos".

En un discurso de poco más de quince minutos, Joe Biden ha arrancado defendiendo que el resultado electoral le concede "una victoria clara, una victoria convincente". Un mensaje dirigido, sin mencionarlo, al presidente Donald Trump, que horas antes de la intervención de Biden ha vuelto a declararse ganador después de asegurar haber recibido "71 millones de votos legales". Sigue así sin reconocer su derrota y poniendo en entredicho, por lo tanto, la legalidad del resultado de su oponente, que lo supera por más de cuatro millones de votos. Biden se ha dirigido igualmente a los seguidores del republicano, la única ocasión en la que ha mencionado el nombre de su rival. "Entiendo vuestra decepción –les ha dicho–. Yo mismo he perdido un par de elecciones, pero ahora démonos una oportunidad".

Consciente de que su suerte como candidato cambió gracias al voto afroamericano en las primarias de Carolina del Sur, Joe Biden les ha agradecido que de nuevo "se levantaran" por él. Lo ha subrayado con contundencia, golpeando el atril para enfatizar sus palabras, mientras destacaba: "Siempre me han ayudado y siempre los apoyaré". Y, sobre todo, ha querido subrayar la cantidad y diversidad de los votantes que le han permitido derrotar a Donald Trump, que ha definido como "la coalición más diversa de la historia". Aquí entran tanto demócratas como republicanos, algunos de los cuales lo han apoyado en estas elecciones.

A new day in America has come. Tune in as Vice President-Elect @KamalaHarris and I address the nation. https://t.co/d38F58DHu8