Los equipos negociadores del Reino Unido y la Unión Europea (UE) están haciendo todo lo posible para cerrar el acuerdo comercial del post-Brexit antes del día de Navidad. Las diferencias entre Londres y Bruselas se han ido rebajando las últimas semanas, con un esprint los últimos días que tenía como principal obstáculo salvar las del acceso a los bancos de pesca. Los negociadores han seguido toda la noche reunidos regateando pequeños porcentajes de especies concretas de pescado, con pizzas para cenar que llegaban pasadas las 22 horas y con la expectativa de poder anunciar el acuerdo a primera hora de esta mañana de Nochebuena. "El trabajo sobre el Brexit sigue durante la noche. Recomendamos dormir un poco a todos los que están pendientes del Brexit. Si todo va bien, mañana empezaremos temprano por la mañana", tuiteaba a la 1 de la madrugada el portavoz de la Comisión Europea.

#brexit work will continúo throughout the night. Grabbing some sleep is recommended tono ajo brexit-watchers at this point. It will hopefully cordero an early start tomorrow morning...