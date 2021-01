La OMS alerta de un "fracaso moral catastrófico" si las vacunas contra el covid no llegan a los países pobres

El mundo está a un paso de un "fracaso moral catastrófico" que costará millones de vidas. La denuncia la ha hecho este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ante la falta de distribución equitativa de las vacunas contra el coronavirus y la falta de compromiso y solidaridad de los países ricos con los pobres. " Ahora se han administrado más de 39 millones de dosis en al menos 49 países de ingresos altos. Solo se han administrado 25 dosis en un país con ingresos bajos. No 25 millones, no 25.000, solo 25. Tengo que ser contundente –ha añadido, en la reunión del comité ejecutivo de la organización–. El precio de este fracaso se pagará con la vida y los medios de subsistencia en los países más pobres del mundo".

Los datos refuerzan su comentario. En el mundo han sido vacunadas, hasta ahora, poco más de 40 millones de personas, un millón más de las que ha contado Adhanom, de acuerdo con la estadística de Our World in Data, equipo científico con base en la Universidad de Oxford. La comparación entre países pobres y países ricos es extremadamente decepcionante. Con la excepción de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia y Nueva Zelanda, donde, con menos urgencia ante la pandemia, tampoco se han iniciado las campañas de inmunización por razones que no son presupuestarias ni de imposibilidad de acceso a las vacunas, el mapa de África aparece desierto de vacunas, y el de América Latina prácticamente también, así como el de Asia Central.

Caso aparte es el de Brasil, donde este lunes han llegado los primeros seis millones de vacunas de la china Sinovac, pero donde el gobierno federal de Jair Bolsonaro no tiene ni plan ni estrategia de vacunación, y todavía más grave, no parece creer en la necesidad de inmunizar a la población.

La pandemia es un problema global y se tiene que mirar de forma global, no sólo el que pasa en casa nuestra. Todavía estamos de subida: con estas cifras, como mínimo tendremos 5 millones de muertos, yendo muy bien (y esto no cuenta el exceso de mortalidad, que será más alto). pic.twitter.com/srthajjhvy — Salvador Macip (@macips01) January 18, 2021

Un cálculo aproximado hecho público también este lunes por el profesor de biología molecular de la Universidad de Leicester Salvador Macip ha puesto una cifra al número de muertos del que ha hablado el director general de la OMS. Con la evolución actual, ha comentado posteriormente Macip al ARA, " a escala mundial la pandemia todavía no ha llegado al pico; por lo tanto podemos esperar que la cifra total de muertos se doble [ahora ya se han superado los 2 millones], lo que como mínimo daría unos cinco millones de muertos confirmados ".

Adhanom ha denunciado el interés económico de las compañías farmacéuticas, y la doble vara de medir de los países, que han antepuesto los intereses propios a los compromisos adquiridos para el programa COVAX, una iniciativa que pretendía garantizar que la investigación, la compra y la distribución de cualquier vacuna para combatir el covid-19 se repartiera de manera equitativa entre los países más ricos del mundo y los países en vías de desarrollo.

"La situación se ve agravada por el hecho de que la mayoría de fabricantes han priorizado la aprobación reguladora en países ricos, donde los beneficios son más elevados. Esto puede retrasar las entregas de COVAX y crear exactamente el escenario contrario para el cual fue diseñado: para evitar, con el acaparamiento, un mercado caótico, una respuesta no coordinada", ha apuntado también Adhanom.

Macip lo tiene claro: "La pandemia es un problema global y se tiene que mirar de forma global". Y o se combate de forma total o " estas acciones [la falta de solidaridad] solo prolongarán la pandemia, las restricciones necesarias para contenerla y el sufrimiento humano y económico", ha asegurado Adhanom, que también ha pedido que "en los primeros 100 días de este año la vacunación de los trabajadores sanitarios y de la gente mayor esté en marcha en todos los países".

El objetivo, muy loable, es difícilmente irrealizable, cuando menos, a corto plazo. Además de los intereses económicos, cuentan, también, los logísticos.

El negocio del siglo

Los primeros son tan sencillos como que dos y dos son cuatro. Un tuit presuntamente accidental de mediados de diciembre de la secretaria de estado de presupuestos de Bélgica, Eva De Bleeker, permitió saber el precio que paga la Comisión Europea por las vacunas que ha comprado hasta ahora: 2.300 millones. El tuit fue borrado inmediatamente, pero no lo bastante deprisa como para que no se hiciera una captura de pantalla para hacerla pública. Precios por unidad: Oxford/AstraZeneca, 1,78 €; Johnson & Johnson, 7,00 €; Sanofi/GSK, 7,56 €; CureVac, 10,00 €; Pfizer/BioNTech; 12,00 €; Moderna, 14,75 €.

De la vacuna de Pfizer/BioNTech la Comisión Europea ha comprado 600 millones de unidades. El coste final será, pues, de 7.200 millones de euros. De Moderna, 160 millones, y tendrá que pagar en total 2.360 millones. De Oxford/AstraZeneca, 400 millones, por un precio total de 712 millones. Los 300 millones de dosis de Sanofi/GSK subirán a 2.268 millones, los 400 millones de Johnson & Johnson, 2.800 millones, y los 405 millones de CureVac, 4.050. En total, compras por valor de 19.390 millones de euros que todavía podrían aumentar si se acaban de formalizar los precontratos establecidos con Novavax y Vanelva.

La otra gran dificultad para que la campaña de vacunación llegue a todo el mundo es la logística. Y hasta que la vacuna de Oxford/AstraZeneca -no solo la más barata, sino también la más fácil de conservar (en nevera convencional, entre 2 y 8 grados centígrados)– no esté en plena distribución, el fin de la pandemia en todo el planeta será, más que un objetivo alcanzable a corto plazo, una utopía.