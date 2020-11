Crecen las voces dentro del Partido Republicano que piden facilitar el traspaso de poderes

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue sin admitir que ha perdido las elecciones y que a partir del 20 de enero será Joe Biden quién ocupe la Casa Blanca. Una de las consecuencias de este hecho es que la administración norteamericana todavía no ha dado acceso al presidente electo a documentos confidenciales, tal como se hace habitualmente para facilitar el traspaso de poderes. Pero cada día son más las voces, dentro de su propio partido, que consideran que Trump se está equivocando poniendo palos en las ruedas a su sucesor.

Este jueves el republicano Mike DeWine, gobernador del estado de Ohio (donde Trump fue el candidato más votado), ha dicho en una entrevista a la CNN que "Joe Biden es el presidente electo", una afirmación que choca frontalmente con el posicionamiento de Trump.

JUST NOW: "Joe Biden is the President-elect."



