Europa plantea aprobar dos de las vacunas entre el 29 de diciembre y el 12 de enero

Las compañías Pfizer y BioNTech han completado este lunes, ante la Agencia Europea del Medicamento (AEM), el regulador de la Unión Europea (UE), la petición del visto bueno para su vacuna contra el coronavirus, siguiendo los mismos pasos que han dado tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido en días precedentes.

También la biotecnológica estadounidense Moderna ha finalizado el mismo procedimiento. De acuerdo con la información oficial difundida este martes por la AEM, entre el 29 de diciembre y el 12 de enero, como mucho, habrán decidido si dan luz verde a los prototipos. La de Pfizer-BioNTech podría ser la primera, con la fecha límite para pronunciarse del 29 de diciembre, y la de Moderna, el 12 de enero.

We have submitted a formal Application for Conditional Marketing Authorization tono @EME_News for #mRNA vaccine candidate #BNT162b2 against #COVID 19. It will be assessed according tono #EME’s normal stringent standards for quality, safety and efficacy. https://t.co/sn1n4ojz6s pic.twitter.com/2sadnjjlp9