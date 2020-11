Pfizer pide la autorización de emergencia a los EE.UU. para su vacuna

El gigante farmacéutico Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech han anunciado la presentación, este viernes, de la solicitud de autorización de emergencia a los Estados Unidos de su vacuna contra el coronavirus. Es el primer prototipo producido en Occidente que remite los datos a uno de los reguladores más exigentes del mundo, la Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés).

La solicitud tiene lugar después de que la semana pasada y esta misma semana informaran de una eficacia máxima del 95% a partir del análisis de 170 casos de infección de covid en el ensayo de fase III, hecho con más de 41.000 voluntarios.

#COVID 19 UPDATE: We will submit a request today tono the @OS_FDA for Emergency Use Authorization (EE.UU.) of our mRNA vaccine candidate with @BioNTech_Group.