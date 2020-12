Putin acusa a los EE.UU. de haber señalado al Kremlin como responsable del envenenamiento de Navalni

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha acusado a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de estar detrás de la investigación que implica al Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) en el envenenamiento del líder opositor Aleksei Navalni. Varios medios internacionales publicaron esta semana que un equipo de expertos en armas químicas del FSB habían estado siguiendo a Navalni como mínimo desde 2017 hasta el 20 de agosto de este año, el mismo día en el que fue envenenado con el agente nervioso Novitxok. Según Putin, lo que se publicó "no es una investigación, sino un blanqueo de los materiales proporcionados por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos", que tenía por objetivo desacreditarlo a él y pararle una "trampa" para "atacar a las autoridades rusas".

Según Putin, Navalni (a quien se refiere como "el paciente de la clínica de Berlín", porque es en esta ciudad donde fue atendido en agosto y donde se recupera desde entonces) "recibe apoyo" de la inteligencia norteamericana, lo cual justifica, dice, que los servicios especiales rusos lo vigilen. "¡Pero esto no significa en absoluto que haya que envenenarlo!", ha añadido, y se ha permitido hacer broma sobre la cuestión: "Si lo hubieran querido envenenar, habrían acabado el trabajo", ha dicho riendo.

A pesar de estas acusaciones contra los Estados Unidos, Putin ha tendido la mano al presidente electo norteamericano, Joe Biden (a quien no felicitó por la victoria hasta el pasado martes), y se ha mostrado esperanzado con que, con el cambio de gobierno, la tensión entre los dos países se reduzca: "Esperemos que entienda qué pasa. Es un hombre experimentado, tanto en política nacional como internacional, y confiamos en que, si no todos los problemas, al menos una parte se solucionen con la nueva administración".

En este sentido, Putin ha vuelto a negar que hackers rusos hubieran intervenido en la campaña electoral norteamericana de 2016 para facilitar la victoria de Donald Trump. Según él, son "invenciones" que solo pretenden "destruir las relaciones" entre Moscú y Washington y cuestionar la legitimidad de Trump como presidente.

La incógnita de 2024

Putin ha hecho estas declaraciones este jueves por la mañana durante la multitudinaria rueda de prensa que suele ofrecer cada final de año para hacer balance de los últimos meses. Durante el acto, que se ha celebrado por videoconferencia, el líder ruso ha mantenido la incógnita sobre si optará a un nuevo mandato en las elecciones de 2024, después de que una reforma legal aprobada este año le abriera esta posibilidad: "Todavía no lo he decidido".

Sobre la pandemia de covid-19, Putin se ha mostrado partidario de una "vacunación masiva" que permita "crear una inmunidad de la población en todo el país". Él mismo ha asegurado que se vacunaría "tan pronto como sea posible", a pesar de que ha admitido que de momento no se puede poner la vacuna de fabricación rusa Sputnik V porque no está recomendada para pacientes mayores de 60 años, y él tiene 68. Sí ha remarcado, con todo, que es "efectiva y segura". "No veo ninguna razón para no vacunarse", ha sentenciado.