¿Quién es Q Shaman, el hombre con cuernos y el torso desnudo que ha participado en el asalto al Capitolio?

Entre los miles de personas que este miércoles asaltaron el Congreso de los Estados Unidos para impedir que certificara la victoria electoral de Joe Biden destaca la figura de un hombre con el torso desnudo y tatuado, la cara pintada de rojo, blanco y azul, la cabeza cubierta con pieles y un casco con dos cuernos. Durante unos instantes, este personaje con aspecto de chamán incluso llegó a ocupar la tribuna presidencial del Senado.

¿Quién es este hombre? Se llama Jake Angeli, a pesar de que se lo conoce como Q Shaman. Nació en 1988 y desde hace meses es conocido como un ferviente partidario de Donald Trump y defensor de la teoría de la conspiración conocida como QAnon, según la cual el actual presidente de los Estados Unidos está librando una batalla secreta contra una red satánica, pederasta y caníbal formada por líderes del Partido Demócrata, altos funcionarios de Washington, estrellas de Hollywood y magnates judíos como George Soros. Se trata de una teoría surgida anónimamente en las redes, amplificada por los sectores de ultraderecha de los Estados Unidos y que Trump nunca ha negado.

Tal como recoge el diario The Arizona Republic, Angeli, natural de Arizona, hace tiempo que es conocido en este estado por haber participado en numerosos actos de apoyo a Donald Trump, siempre vestido con la misma indumentaria y, a menudo, con un cartel donde se lee " Q sent me", es decir, "Q me envía". De hecho, él fue uno de los protagonistas de un reportaje publicado por este medio en octubre.

En el vídeo que acompaña el reportaje, se lo ve [minuto 7.50] gritando, a solas, ante el Congreso estatal a favor de la reapertura de las escuelas (cerradas debido al covid-19) y acusando al gobernador de ser cómplice "de los globalistas y su agenda". "Q tiene que ver con liberar el país de los globalistas y los comunistas, que se han infiltrado en los medios, en el entretenimiento, en la política", explica el joven al diario.

"Desobediencia civil"

Alex Segura, corresponsal de la agencia Efe en Los Angeles, ha recuperado este miércoles por la noche, a través de Twitter, una breve conversación que mantuvo con él pocos días después de las elecciones del 3 de noviembre ante el local donde se estaba llevando a cabo el recuento de votos del condado de Maricopa, en Arizona.

👀 Ojo: que dice que se activista contra el tráfico sexual de menores. Wtf? pic.twitter.com/mciex3vpnv — Alex Segura (@_alexsegura_) January 6, 2021

En esta conversación, grabada en vídeo, Angeli, que tiene formación como actor, se presenta como el responsable del canal de YouTube Yellowstone Wolf (dedicado a difundir la teoría QAnon) y explica que se dedica al chamanismo. Por eso, dice, se dedica a "informar a la comunidad sobre lo que pasa" para que "miren el mundo de una manera un poco diferente". El joven, que en el vídeo lleva su cartel de " Q sent me", explica que cuando alguien le pregunta "Quién es Q y por qué te envía" él explica que "Q está ayudando a acabar con el tráfico sexual de menores".

Según Segura, ese día Angeli le dijo que su objetivo era "defender los votos de Trump en Arizona" (donde finalmente el candidato republicano perdió ante Joe Biden) a través de la "desobediencia civil", y en este sentido se comparó con figuras como "Gandhi, Jesús o Martin Luther King".