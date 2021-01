¿Tiene derecho Twitter a cerrar la cuenta de Trump?

Adiós a los tuits escritos en mayúsculas y a las proclamas populistas. Cuando un usuario de Twitter entra en el perfil de @realDonaldTrump se encuentra con un desierto comunicativo. Desde que el 7 de enero, el día después del asalto al Capitolio, la empresa decidió suspender la cuenta de Donald Trump, el todavía presidente de los EE.UU. no se puede comunicar con sus seguidores a través de su usuario personal. Sí lo puede hacer a través del usuario oficial del presidente de los Estados Unidos, @POTUS, justamente el perfil que utilizó para quejarse del bloqueo de Twitter en un hilo que posteriormente fue eliminado por la red social. Mientras que algunos usuarios de la red celebraban la decisión de Twitter, hay expertos y personalidades públicas, como Angela Merkel y Aleksei Navalni, opositor a Putin, que se muestran contrarios al movimiento de la empresa y aseguran que es un ataque contra el derecho a la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto tiene derecho Twitter a vetar a Donald Trump?

