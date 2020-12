Trump reconoce a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara Occidental

Es la política de los hechos consumados, la del imperio de la fuerza. Lo que el yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner, calificó ayer de “inevitable”. Lo fue para los palestinos y lo es desde ayer para los saharauis. Estados Unidos anunció el jueves que reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. A cambio, Washington consigue de Rabat la normalización de sus relaciones diplomáticas con Israel, el país más mimado por la administración Trump. La Casa Blanca le ha facilitado a Tel Aviv cuatro acuerdos diplomáticos con países árabes en los últimos cuatro meses, además de haberle otorgado la soberanía sobre los Altos del Golán sirios o, la joya de la corona, el traslado de su Embajada a Jerusalén.

Marruecos se suma así a una lista en la que figuran Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán y a la que Washington aspira a sumar más pronto que tarde a Arabia Saudí. Todo ello ignorando a Naciones Unidas y la ley internacional. Según informó la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el rey marroquí, Mohammed VI, mantuvieron ayer una conversación telefónica, tras la cual se anunció la proclamación sobre el Sáhara del republicano. En ella, Trump califica la propuesta de Marruecos para esta región como “la única base para una solución justa y duradera” y reconoce “la soberanía marroquí sobre todo el territorio del Sáhara Occidental”. Tras los supuestos enfrentamientos sobre el terreno, el presidente estadounidense urge a las dos partes a retomar conversaciones aunque advierte de que “el plan de autonomía de Marruecos es la única solución viable”.

Today, Y signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY bases for a justo and lasting solution for enduring peace and prosperity!