Trump deja a 14 millones de parados sin subsidio

La negativa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a estampar su firma en el paquete de estímulos económicos para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de covid-19 que aprobó martes el Congreso empieza a tener consecuencias directas sobre los ciudadanos norteamericanos. Este sábado se acaban los efectos del anterior plan de medidas anticovid, aprobado en marzo, en cuanto al pago de subsidios a los trabajadores que han perdido el trabajo debido a la pandemia. Así pues, 14 millones de personas dejarán de recibir el ingreso de 600 dólares semanales al que tenían derecho hasta ahora pero no podrán cobrar todavía el cheque de 300 dólares que prevé el nuevo plan, porque no será vigente hasta que Trump lo valide.

Después de meses de negociaciones, los líderes demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado acordaron el fin de semana pasado un paquete de ayudas de 900.000 millones de dólares para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia. La ley, que tenía también el visto bueno de la Casa Blanca, recibió un apoyo mayoritario en las dos cámaras, pero Trump, que antes de la aprobación no había mostrado públicamente ninguna objeción, criticó entonces que las ayudas directas a ciudadanos con ingresos bajos fuera solo de 600 dólares (tal como habían defendido los congresistas republicanos y el mismo secretario del Tesoro) y no de 2.000 (como se había propuesto desde las filas demócratas).

"¿Por qué los políticos no tendrían que querer dar a la gente 2.000 dólares, en vez de solo 600? [El covid -19] no fue culpa suya, fue de China. Dadle el dinero a nuestra gente!", tuiteó Trump el día de Navidad.

