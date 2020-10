Trump, positivo por coronavirus

Donald Trump ha anunciado esta madrugada a través de Twitter que iniciará una cuarentena después de haber dado positivo por coronavirus. De hecho, antes de explicarlo, había informado de que ya había empezado la cuarentena porque una de sus asesoras más próximas, Hope Hicks, había dado positivo por covid-19. El de Hicks no era el primer caso dentro de la Casa Blanca, pero, que haya constancia, era la primera vez que el mandatario había estado en contacto prolongado con una persona portadora del virus.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!