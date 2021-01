Twitter suspende permanentemente la cuenta de Donald Trump

La batalla con las redes sociales del presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ha desembocado en una noticia sin precedentes: Twitter ha decidido cerrar definitivamente su cuenta ante el "riesgo de nuevas incitaciones a la violencia". La compañía lo ha anunciado en un comunicado en que recuerda que hace tres días, después del asalto al Capitolio protagonizado por seguidores trumpistas, ya advirtió de que "violaciones de las normas de Twitter podían acabar con este desenlace".

After close review of reciente Tweets from the @realDonaldTrump account and the contexto around them we have permanently suspended the account due tono the risk of further incitement of violence. https://t.co/cbpe1i6j8y