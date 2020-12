Los ciudadanos de la UE en el Reino Unido: extranjeros en su casa

"Cuando descubrí que el Leave había ganado el referéndum recuerdo que sentí que enfermaba. Una sensación física. No me lo esperaba. Quizás había sido demasiado optimista. Empecé a preocuparme y a angustiarme por el futuro". Lo dice desde Bristol –donde vive, 190 kilómetros al oeste de Londres– Nicholas Hatton. Francés de pasaporte, con más de quince años de residencia en las Islas Británicas, Hatton es uno de los 3,7 millones de ciudadanos comunitarios que se establecieron en Reino Unido hace tiempo.

Lo hizo mucho antes de que el Brexit se volviera portada diaria de la prensa y de que la popular abreviación dejara entrever que detrás del aparentemente democrático eslogan "recuperemos el control" había un "voto por la nostalgia; por el recuerdo de que ser británico era formar parte de un imperio que dirigía el mundo", en palabras a este corresponsal de la socióloga Gurminder K. Bhambra, catedrática de la Universidad de Warwick.

Un proyecto al fin y al cabo xenófobo y reaccionario, como el primer ministro británico, Boris Johnson, se encargó de recordar durante la campaña electoral de diciembre del año pasado, cuando dijo, en referencia a los inmigrantes de la Unión: "Habéis visto un gran número de personas que provienen de toda la UE capaces de tratar al Reino Unido como si básicamente formara parte de su propio país, y el problema es que no ha habido ningún control y no creo que esto sea democráticamente responsable". Un control que, de hecho, Londres nunca quiso establecer expresamente.



651x366 Imagen de la manifestación de junio del 2019, en Londres, en que un millón de personas clamó, inútilmente, por la celebración de un segundo referéndum del Brexit / HENRY NICHOLLS / REUTERS Imagen de la manifestación de junio del 2019, en Londres, en que un millón de personas clamó, inútilmente, por la celebración de un segundo referéndum del Brexit / HENRY NICHOLLS / REUTERS

Contribución al país de acogida

Quizás el Reino Unido no es el país natural de todos estos millones de personas, como dijo Johnson. Pero sí es el de adopción. Son los otros británicos –para recordar una expresión muy conocida en Catalunya–, a los cuales no se les deja serlo plenamente, o se lo ponen muy difícil y muy caro: conseguir el pasaporte cuesta 1.349 libras, casi 1.500 euros. "Calcula cuánto cuesta naturalizar a una familia de cuatro personas", apunta Hatton, fundador de The 3 Milions , una organización que defiende casi desde el día después del referéndum los intereses y los derechos de los ciudadanos comunitarios en el país que han convertido en su casa. El cálculo es rápido: 6.000 euros como mínimo y sin que intervengan abogados.

A los comunitarios no se les ha dado el pasaporte pero generan riqueza y pagan impuestos al Tesoro de su majestad. De acuerdo con el Observatorio de la Inmigración de la Universidad de Oxford, a lo largo de su vida en el Reino Unido, de media los ciudadanos de la UE aportan unos 85.000 euros. Levantan económicamente el país, se compran una casa, hacen frente a una hipoteca o a un alquiler, forman una familia, tienen hijos.

Pero, además, y debido al Brexit, son también sospechosos. El ambiente hostil hacia la inmigración que el divorcio con la UE ha extendido en los últimos cuatro años y medio los pone en la cuerda floja. Por ejemplo, si antes del 30 de junio del 2021 no han regularizado la situación –pidiendo el estatuto de establecido o preestablecido, en función de si hace más o menos de cinco años que viven en el país–, corren el riesgo de ser tratados de ilegales en su casa y de ser deportados.

En principio, el estatus de establecido no puede ser retirado y el ciudadano comunitario que ya lo ha conseguido no lo perderá salvo que deje de vivir en el Reino Unido durante un periodo de cinco años o en un caso excepcional de problemas con la justicia.

Pero la "preocupación y angustia" por el futuro de los que habla Hatton es lo que ha llevado a Eva, una ciudadana checo-británica, a tomar una determinación que le vuelve a cambiar la vida. En el muro de Facebook de inlimbo project.com, una iniciativa que nació a la sombra de The 3 Milions para recoger las experiencias de todos aquellos afectados por el Brexit, el 27 de diciembre escribió: "Vine al Reino Unido como licenciada y con un inglés muy básico. Hoy, catorce años después, vuelvo a mi país de origen como cualificada veterinaria cardióloga y ciudadana checo-británica, con una furgoneta llena de cosas, un marido británico y un loro. El Reino Unido será siempre mi segundo hogar, pero hoy por hoy no es el mejor lugar para vivir". Es una sensación bastante común entre los comunitarios, sobre todo los del este de la Unión.

Los delitos de odio en Inglaterra y en Gales se han duplicado en los últimos años y han pasado de 35.944 en 2011-12 a 78.991 en 2018-19, con un repunte particular después del referéndum del Brexit. Y pintadas del tipo “Polacos, ¡volved a casa!” se han denunciado en diferentes partes del país.

Los polacos son el grupo nacional de la Unión Europea más numeroso en el Reino Unido.

Una identidad problemática

Los potenciales problemas para los comunitarios con estatus de establecido o preestablecido se pueden agravar por la opción tomada por el gobierno británico de darles solo un certificado digital, sin ninguna prueba física de que residen en el país legalmente. Por eso, también desde The 3 Milions promueven una campaña para conseguir certificados físicos y evitar que hipotéticos problemas informáticos causen sustos a ciudadanos con derecho de vivir y trabajar en el país. Un "reto muy difícil de hacer realidad", admite Hatton.

En todo caso, la nueva etapa tanto para los británicos como para los residentes apenas empieza. Cuatro años y medio después, el Reino Unido sabrá qué quería decir Theresa May cuando decía eso de "Brexit significa Brexit".