La UE da por hecha la autorización de Pfizer y el 27 se iniciará la vacunación

La campaña de vacunación no puede esperar más, a juicio de las autoridades de la Unión Europea (UE), que a las puertas de Navidad han visto cómo el bloque de los 27 se ahogaba en una tercera oleada de covid-19 cuando la segunda todavía no ha pasado. "Es el momento de Europa. El 27, 28 y 29 de diciembre la vacunación empezará en toda la UE", ha tuiteado esta mañana de jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

