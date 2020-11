Se eleva a 28 el número de muertos en Uganda en las protestas por la detención de Bobi Wine

Como mínimo 28 personas han muerto y 65 más han resultado heridas en Uganda a raíz de las protestas que empezaron este miércoles después de la detención del cantante Bobi Wine, el principal candidato de la oposición a las elecciones presidenciales que se tienen que celebrar el 14 de enero en el país africano. Son las cifras que ha ofrecido este viernes por la mañana la policía del país africano, que habla también de 375 detenciones.

Desde el miércoles por la mañana, tanto en la capital, Kampala, como en otras ciudades del país, grupos de manifestantes, mayoritariamente jóvenes, han quemado neumáticos y han levantado barricadas en las calles para protestar contra la detención de Wine. El gobierno ha respondido sacando al ejército a la calle: según Reuters, soldados armados con rifles AK-47 han patrullado las calles de Kampala y han disparado contra los manifestantes, mientras la policía los dispersaba con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua.

La policía acusa a los detenidos de haber dañado vehículos, saqueado propiedades y lanzado piedras a personal de seguridad, y les imputa delitos como por ejemplo participación en manifestaciones ilegales, incitación a la violencia, daños, asalto o robo. "Es prácticamente una situación de guerra y por lo tanto el ejército se tiene que desplegar. Se están lanzando piedras, se está matando gente, los vehículos están siendo vandalizados, hay neumáticos en todas partes. Esto está pasando espontáneamente en todas las calles y la policía no puede controlar la situación", ha argumentado la portavoz del ejército ugandès, Flavia Byekwaso, para justificar la presencia de militares en las calles.

El Alto Representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha lamentado en un tuit la "triste pérdida de vidas" en Uganda y ha pedido al gobierno que "garantice la seguridad de todos los candidatos a las elecciones y sus seguidores, independientemente de su afiliación política". "El respeto por los derechos democráticos y el rechazo a la violencia son esenciales", ha advertido.

Saddening loss of life in violento incidentes in #Uganda. The Government must ensure the safety of ajo election candidatas and their supporters, whatever political affiliation. Respect for democratic rights and rejection of violence are essential in wake of elections. #AUEU