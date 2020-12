Zaina Erhaim, activista siria: "En Siria todos hemos perdido, también el régimen de El Asad"

260x366 Zaina Erhaim en una visita a Barcelona el 2016 / MARC ROVIRA Zaina Erhaim en una visita a Barcelona el 2016 / MARC ROVIRA

Nacida en Idlib, en el norte de Siria hace 35 años, la revolución del 2011 la sorprendió en Londres estudiando un máster en periodismo internacional. No dudó en volver y se dedicó a formar a más de un centenar de activistas como periodistas ciudadanos para documentar la revuelta y la represión. Diez años después del estallido de la revolución en Túnez, hace balance de dónde estamos.

¿Qué representó la revolución tunecina para usted?

Túnez fue una sorpresa y muchos de nosotros no nos dimos cuenta entonces del impacto que tendría: seguíamos lo que pasaba pero ni nos imaginábamos el efecto dominó que tendría en toda la región. No nos dimos cuenta hasta que se expandió a Egipto y Libia. De hecho, la represión en Siria empezó contra la gente que se manifestaba ante la embajada en Libia. Fue el detonante del alzamiento en Siria.

Siria se convirtió en un aviso para navegantes: si osas salir a la calle acabarás en una masacre.

Mucha gente dice que Siria era una lección, un aviso para navegantes. Porque cuando alguien salía a la calle a manifestarse por sus derechos le decían que acabarían como Siria. A nosotros nos amenazaban con acabar como Somalia… y ahora a los somalíes les dicen que acabarán como los sirios. Me pensaba que nos habíamos convertido en una lección para que los demás dejaran de reivindicar sus derechos. Pero entonces empezaron los sudaneses, y después los libaneses. Y cuando lo vi pensé: "¡Sí! No hemos sido una lección y la gente de la región todavía tiene esperanza y es capaz de protestar por sus derechos".

¿A quién hace responsable del baño de sangre en Siria?

Siempre me he preguntado qué habría pasado sí El Asad fuera otro, de otra familia y hubiera reaccionado a las protestas del 2011 haciendo reformas. Y creo que no estaríamos donde estamos, afrontando un conflicto y un postconflicto que durará décadas. El primer responsable es la familia El Asad, el clan, la tribu o como lo quiera llamar. Durante al menos el primer año tuvieron muchas alternativas para evitar que Siria cayera en una guerra civil y se convirtiera en el terreno de batalla de una guerra de proxies con tantos actores internacionales en nuestra tierra. Lo podrían haber evitado pero prefirieron este camino para mantenerse en el poder.

¿Qué significa el triunfo de El Asad para el pueblo sirio?

No veo hablar de triunfo. Todos los sirios hemos perdido. Hemos perdido a nuestra gente, nuestras casas, nuestros sueños, la estabilidad, nuestra niñez. Tenemos toda una generación de niños y niñas que pronto serán jóvenes y que no saben qué es una escuela y solo han vivido la violencia. El régimen también ha perdido: ahora depende totalmente de Irán y de Rusia, y aunque Al-Assad formalmente continúe sentado en la silla de la presidencia, la silla ya es otra.

¿Todavía hay esperanza para la juventud siria?

Honestamente, no soy muy optimista. Los niños y niñas que viven dentro de Siria o en campos de refugiados se están haciendo adolescentes o adultos. Nosotros somos los que nos metimos en esto. Yo tengo una carrera y estoy preparada y todavía me cuesta entender cómo hemos llegado hasta aquí. Imagínate cómo tiene que ser para quien lo ha vivido siendo un niño. Creo que necesitarán mucho más tiempo para curarse las heridas y después para digerir lo que les ha pasado y para convertirlo en algo productiva. Este camino es muy largo y pienso que muy pocos llegarán a hacerlo.