Trump perdona a Steve Bannon, el estratega ultra que lo llevó a la Casa Blanca

Unas horas antes de que el demócrata Joe Biden le tome el relevo en la Casa Blanca, Donald Trump todavía ha tenido tiempo esta madrugada de perdonar a su exasesor ultra, Steve Bannon, en una lista de 73 indultos presidenciales que incluye a raperos, financieros o excongresistas. Además, 70 condenados han visto conmutadas sus penas.

Bannon fue director de Breitbart, un portal de noticias de extrema derecha, y también ha sido banquero y productor de documentales. Se lo considera uno de los principales artífices de la victoria de Trump en las presidenciales de 2016. Bannon convirtió el medio creado por el periodista Andrew Breitbart en “la plataforma de la derecha alternativa”, un movimiento impulsado por supremacistas blancos que se oponen a la diversidad y a la inmigración. El propio Breitbart lo comparó con la cineasta alemana Leni Riefenstahl, autora de los films propagandísticos de los nazis, por sus documentales sobre el Tea Party.

Bannon solo duró unos meses como asesor en la Casa Blanca y Trump se deshizo de él. Después de su despido, en agosto de 2017, Bannon hizo unas declaraciones explosivas sobre Trump. El presidente norteamericano respondió entonces que el exasesor había "perdido la cabeza" después de haber dejado la administración. A pesar de su relevante papel en el ascenso de Trump a la presidencia, uno de los hijos del mandatario, Donald Trump Jr., dijo de Bannon: "No es un estratega, es un oportunista". Bannon ha seguido apoyando la agenda y ahora la reelección de Trump, así como partidos políticos de extrema derecha en Europa, como la plataforma The Movement, y se felicitó de los resultados electorales de Vox en España.

El agitador fue detenido el agosto pasado acusado de fraude por haberse embolsado más de un millón de dólares de la campaña de donaciones por internet We build the wall [Nosotros construimos el muro], que tenía como objetivo recaudar fondos para construir un muro entre los Estados Unidos y México. Él fue uno de los promotores. El juicio está previsto para mayo y el perdón presidencial solo lo blinda a nivel federal, pero no ante los tribunales de los estados. El New York Times y la CNN explican que Trump ha dudado hasta el último momento sobre si concederle el perdón por haber estafado a sus propios correligionarios. De hecho, han estado enfrentados públicamente desde el despido de Bannon, que criticó al presidente en un libro.

Bannon ha sido también objeto de la censura de Twitter, después de haber instado a la decapitación de Anthony Fauci –el responsable del control epidemiológico en los Estados Unidos, que no ha dudado en enfrentarse con el negacionismo de Trump sobre el covid-19– y también a la del director del FBI, Christopher Wray.

Entre los beneficiarios del perdón de Trump también está Elliott Broidy, uno de sus principales donantes, condenado por haber presionado ilegalmente al gobierno de los Estados Unidos para que abandonara la investigación sobre un escándalo de corrupción en Malasia y para que deportara a un millonario chino exiliado. En la lista también está Ken Kurson, un amigo del yerno de Trump, Jared Kushner, que en octubre fue acusado por ciberacoso a su ex mujer.

El todavía presidente de los Estados Unidos también ha liberado de entrar en la cárcel a un ingeniero de Google sentenciado por haber robado información privada sobre la conducción autónoma a la compañía poco antes de irse a trabajar a Uber. Este ingeniero, Anthony Levandowski, fue condenado a una pena de 18 meses después de declararse culpable de los cargos, pero todavía no había entrado en prisión a la espera de que mejorara la situación con el covid-19. La Casa Blanca ha justificado la decisión definiendo a Levandowski como un “emprendedor americano que lideró los esfuerzos de Google para desarrollar la tecnología de conducción autónoma”. En el documento afirman, además, que ya “ha pagado un significante precio por sus acciones” y que sus planes son “dedicar su talento a avanzar en pro del bien público”.

Los raperos Lil Wayne y Kodak Black –procesados por vulnerar las leyes de control de armas– y el exalcalde de Detroit Kwame Kilpatrick –que cumple una pena de 28 años por corrupción– también han sido perdonados por Trump.

Sin autoindulto

Finalmente, Trump no se ha autoperdonado y se lo podrá juzgar tanto por sus negocios durante la presidencia como por haber intentado bloquear el resultado de las elecciones de noviembre o sus llamamientos a las protestas que acabaron con el asalto al Capitolio, por las cuales se ha abierto un segundo impeachment en el Senado que si finalmente se aprueba le impedirá presentarse a las presidenciales del 2024. Tampoco ha indultado a miembros de su familia ni a Rudolph Giuliani, su abogado personal, de quien se ha distanciado.

También se había especulado con el indulto del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que no se ha concretado. No se descarta, sin embargo, que Trump ordene perdones "secretos", en la medida en que hay agujeros en la Constitución de los Estados Unidos que permiten indultos sin tener que pasar por el Congreso ni hacerse públicos. Trump ya había perdonado antes a otros exasesores, como Michael Flynn, Roger Stone, George Papadopoulos y Paul Manafort, todos ellos condenados por la trama rusa sobre las elecciones presidenciales de 2016, así como a Charles Kushner, el padre de su yerno y asesor Jared.

Este miércoles Trump tiene previsto volar a Florida y no asistirá a la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden.