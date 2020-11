La alcaldesa de París pide "una Navidad sin Amazon"

Políticos y personalidades del mundo de la cultura de Francia se han sumado este martes a la campaña Una Navidad sin Amazon para potenciar el comercio local en las próximas fiestas. Entre los firmantes está la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, además de otras autoridades locales y regionales, y diputados de izquierdas. También se han sumado a la campaña Greenpeace, la confederación de comerciantes, el cantante François Morel y la novelista Christine Orban.

La campaña alerta sobre las graves consecuencias sociales, fiscales y ambientales del desarrollo de Amazon y pide privilegiar el comercio de proximidad y la economía circular a la hora de elegir los regalos de Navidad: "No solo hacemos un llamamiento a no comprar a través de Amazon, también es una petición en positivo para los comerciantes de proximidad y un comercio electrónico más sostenible". También reclaman leyes que frenen el desarrollo del gigante de la venta por internet en Francia "para acabar con la competencia desleal y la injusticia fiscal entre los mastodontes online y los comercios físicos y de proximidad", así como una legislación que beneficie su economía "y no la fortuna delirante de Jeff Bezos".

Reclaman una tasa especial

No es la primera vez que en Francia se reclama un impuesto especial sobre las ventas de Amazon, pero la oposición a la plataforma ha crecido en la misma medida que el confinamiento ha disparado su actividad y ha afectado gravemente el comercio físico en el país. Grupos ambientalistas, de comerciantes o los chalecos amarillos han protagonizado también protestas contra los planes de la compañía de crear un gran almacén logístico en Alsacia.

Amazon se defiende de las críticas y reivindica las inversiones que ha hecho en Francia y la creación de 9.500 puestos de trabajo en el país.