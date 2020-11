Tres muertos, quince heridos y un atacante abatido en el tiroteo en los alrededores de la sinagoga central de Viena

Al menos tres civiles muertos, dos hombres y una mujer, y un atacante también muerto es el resultado todavía provisional de la cadena de atentados terroristas que ha tenido lugar esta noche de lunes en el corazón de Viena, según ha confirmado en conferencia de prensa durante la madrugada el ministro del Interior, Karl Nehammer. Quince personas, entre las cuales un oficial de policía, han resultado igualmente heridas, también según fuentes oficiales. Nehammer ha descrito al asaltante abatido por la policía como un "terrorista islamista", que era conocido por las fuerzas de seguridad. En el momento en el que ha sido neutralizado, el terrorista llevaba un cinturón con explosivos que finalmente ha resultado falso. En una primera comparecencia, Karl Nehammer había afirmado que un posible segundo atacante continuaba huido, un extremo que no se ha confirmado a estas alturas.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh