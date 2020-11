Centenares de cadáveres se acumulan en camiones refrigeradores en Nueva York desde la primavera

Los cuerpos de unas 650 personas esperan en el interior de camiones refrigeradores en las morgues de Nueva York desde el pico del brote de covid-19 en la ciudad en el mes de abril, según una exclusiva del Wall Street Journal. En plena segunda oleada de la pandemia en la ciudad, los camiones siguen llenos en la costa de Brooklyn, en un depósito de emergencia que se puso en marcha en abril.

Aquel mes las imágenes de una fosa común al norte de Nueva York, con decenas de ataúdes preparados, ya conmocionaron al mundo y dejaron muy claro el alcance de la tragedia del covid-19 en una de las ciudades más poderosas del planeta.

Igual que los ataúdes de aquellas imágenes, los cadáveres que todavía se amontonan en los camiones refrigeradores de Brooklyn son de personas que no han sido reclamadas por ningún familiar o bien cuyas familias no pueden permitirse pagar un entierro. Las autoridades de la ciudad han admitido que hay 230 muertos de quienes todavía no se ha encontrado ningún familiar. Entre septiembre y noviembre, el número de cadáveres dentro de los camiones solo ha bajado de 698 a 650, según el rotativo norteamericano.

Los camiones están en el andén del muelle de la calle 39, en el barrio de Sunset Park de Brooklyn, según han confirmado las autoridades municipales a varios medios. Después de un determinado periodo de tiempo de búsqueda infructuosa de familiares, los cadáveres son trasladados a las fosas de Halt Island, las de las imágenes de abril. Ya entonces el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, aclaró que no todos los que van a parar son víctimas del covid-19, sino que pueden haber muerto por cualquier otro motivo.