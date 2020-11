Los comités electorales de los EE.UU. desmienten las denuncias de fraude de Trump

Su propio gobierno lo desmiente. Los comités ejecutivos de coordinación de las elecciones dentro del gobierno y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras, que depende del departamento del Interior de los Estados Unidos, han emitido un comunicado conjunto para asegurar a los votantes norteamericanos que "no hay ninguna evidencia de que ningún sistema de votación haya borrado o perdido votos, hayan cambiado votos, o haya sido puesto en peligro de ninguna forma".

El comunicado oficial llegaba el jueves al atardecer, justo después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denunciara a través de su cuenta de Twitter que la aplicación Dominion, que se usó para votar en varios estados como Georgia (todavía en disputa pero tendiente hacia Biden), había "borrado 2,7 millones de votos en todo el país", y que "221.000 votos en Pensilvania se cambiaron de Trump a Biden", entre otros. Unas denuncias, de nuevo sin pruebas, que también fueron marcadas por la red social como "dudosas".

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN