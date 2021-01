La UE eleva al máximo el alerta por las nuevas variantes de coronavirus

Alerta máxima en Europa ante las nuevas variantes del coronavirus. El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) ha actualizado este jueves su informe de riesgo en referencia a las nuevas variantes del virus detectadas en el Reino Unido, Brasil y Suráfrica y lo sitúa en el nivel máximo, por lo cual pide endurecer las medidas de confinamiento y parar viajes no esenciales. Este mensaje ha llegado pocos minutos antes de que empezara la cumbre virtual entre los jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea, reunidos precisamente para abordar esta cuestión. Sobre la mesa, la posibilidad de restringir los viajes no esenciales dentro de la Unión Europea, como ya pasó durante la primera oleada de la pandemia.

El ECDC prevé que debido al incremento de contagios, también aumentará la presión sobre los sistemas sanitarios y por eso pide a las autoridades que se preparen para hacerles frente y que tomen las medidas necesarias y endurezcan las pautas de confinamiento: "Vista la evidencia de una transmisibilidad más alta de las nuevas variantes, las autoridades tendrían que estar preparadas para aplicar medidas todavía más estrictas". De hecho, son diversos los países europeos que han endurecido las restricciones en las últimas semanas. Países Bajos y Bélgica ya estudian abiertamente el cierre de fronteras y han endurecido restricciones, Portugal ha vuelto al confinamiento, Alemania lo ha alargado y Francia ha avanzado el toque de queda. También en España son varias las comunidades autónomas que están endureciendo o alargando las restricciones.

Mutations in #SARSCoV2 virus have been observed globally. While mosto will not have a significante impact, some may provide the #virus with a selective advantage like ⬆️transmissibility. Such mutations are a cause for concern & need tono be monitored.



