China sostiene que 60.000 personas han recibido la vacuna sin efectos adversos

Más de 60.000 voluntarios habrían recibido alguna de las cuatro candidatas chinas a vacuna contra el coronavirus "sin presentar efectos adversos significativos", ha afirmado hoy un alto funcionario del ministerio de Ciencia y Tecnología del país asiático. En una conferencia de prensa celebrada en Pekín este martes, dedicada a analizar el avance de los diferentes prototipos, el subdirector del departamento de Desarrollo Social del mismo ministerio, Tian Baoguo, ha asegurado que ya hay 13 vacunas desarrolladas parcialmente o totalmente en fase III.

"Los efectos adversos son comunes y normales en una candidata. De las 60.000 personas que han recibido la vacuna, algunas han presentado efectos leves, como abultamiento de la zona de vacunación o fiebre, pero no se han registrado efectos secundarios graves", ha indicado. No hay, sin embargo, constancia de que alguna de las habituales revistas científicas de prestigio mundial que analizan y evalúan los datos de los estudios haya recibido la información de referencia para hacer un control de análisis de estas candidatas a vacunas.

El proceso, en todo caso, no es compañero de la prisa. En este sentido, la investigación del prototipo de la Universidad de Oxford y AstraZeneca se ha interrumpido dos veces –primero antes del verano y después a principios de septiembre– en los ensayos de la fase III y, de hecho, todavía no los ha retomado en los Estados Unidos, a pesar de que sí lo ha hecho en el Reino Unido, Brasil y Suráfrica. La semana pasada Johnson and Johnson paró también el estudio en fase III de su prototipo, sin que hasta ahora se haya informado de la reanudación. En los tres casos, la parada fue causada por enfermedades graves.

En la misma conferencia de prensa, el presidente de la empresa estatal Grupo Nacional de Biotecnología de la China (CNBG, parte del gigante farmacéutico Sinopharm), Liu Jingzhen, ha afirmado que la compañía está preparada para la producción en masa de la vacuna una vez acaben las pruebas, y que tiene capacidad para fabricar más de 1.000 millones de dosis el próximo año.

Por su parte, e l director del Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Nacional de Sanidad, Zheng Zhongwei, ha indicado, aun así, que las vacunas que el país administra desde julio para casos especiales y bajo una autorización ad hoc –entre otros, sanitarios, miembros de las fuerzas armadas y funcionarios del Estado que trabajan en el extranjero– tampoco han mostrado efectos adversos, y que "su uso ha seguido un proceso científico riguroso aprobado por las autoridades".

China aspira a convertirse en el primer país del mundo en producir una vacuna a gran escala contra el covid-19 y cuenta para lo cual con media docena de países en vías de desarrollo –entre los cuales varios latinoamericanos– que participan en la fase final de ensayos clínicos de los varios proyectos.

Ofrecimiento a los estudiantes

Otra de las estrategias que está siguiendo China para llegar antes que nadie a la vacuna es ofrecer a los estudiantes que hacen cursos en el extranjero la posibilidad de inyectarse uno de los prototipos, en este caso los que desarrolla la compañía China National Biotec Group, que a estas alturas estudia dos.

Inyectar una vacuna a una persona que se traslada fuera del lugar donde la recibe, sin embargo, es una apuesta de alto riesgo. Entre otras razones, porque cualquier estudio que cumpla los parámetros de seguridad y rigor que piden los reguladores internacionales, desde la Agencia Europea de Medicamentos hasta la Food and Drug Administration norteamericana, tiene que mantener bajo control a todos los voluntarios para detectar cualquier posible efecto adverso u otro tipo de incidencias.