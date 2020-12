"La nueva cepa es parte de la evolución normal del virus"

Las autoridades sanitarias británicas aseguran que la nueva cepa de covid-19 identificada en Londres y el sur del Reino Unido es hasta un 70% más contagiosa. Es decir, apuntan que esta mutación del SARS-CoV-2 se transmite mucho más deprisa. Estas informaciones, difundidas el sábado por el primer ministro británico, Boris Johnson, han encendido las alarmas en todo Europa. Varios estados, entre los cuales los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia, Francia e incluso Irlanda, ya han cancelado, como mínimo, el transporte aéreo con las islas británicas. Otros países europeos, como España, piden y esperan una respuesta coordinada de la Unión Europea que, de momento, no llega.

Pero la pregunta que todo el mundo se hace ahora es clara: ¿cómo de preocupante es esta nueva variante del coronavirus? Los expertos consultados por el ARA piden prudencia. "En muchos de los estudios se apunta a que podría contagiar más, pero de aquí a afirmar que l o hace un 70%... Es muy pronto para asegurarlo de este modo", comenta Júlia Vergara- Alert, investigadora del IRTA- CReSA.

El también investigador del IRTA-CReSA y catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Joaquim Segalés coincide con Vergara-Alert: "La palabra mutación no nos tiene que dar nada de miedo". Segalés explica que está demostrado que existe la posibilidad de que alguna mutación del covid-19 se transmita más deprisa, pero en todo caso "es una hipótesis de trabajo que se está intentando demostrar". "El mes de mayo se detectó que si el SARS-CoV-2 tenía el aminoácido 614 se multiplicaba mejor, pero en ningún caso era más agresivo", describe. Un mensaje que también han querido subrayar desde el Reino Unido: la nueva cepa no provoca casos más graves ni más mortalidad.

En este sentido, sobre los motivos que explicarían que esta variante fuera más contagiosa, Salvador Macip, profesor de biología celular y molecular de la Universidad de Leicester, explica: "La variante británica es parte de la evolución normal del virus, y es normal que, por selección natural, las variantes más infecciosas acaben siendo más comunes. Pero, de todas maneras, todavía no se sabe del todo hasta qué punto todos estos cambios han hecho al virus más infeccioso".

Si existe, la vacuna también lo parará

Otra preocupación es si las vacunas que ya se han empezado a administrar para parar la pandemia serán también eficaces ante la nueva cepa. Los expertos lanzan un mensaje de tranquilidad. "Las vacunas ya buscan ser flexibles para agrupar y llegar a todas las mutaciones", dice Vergara-Alert. Con él coincide Bonaventura Clotet, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. "Aunque el virus mute y se vuelva más habilidoso, esto no significa que sea más resistente a la vacuna", ha dicho en declaraciones al Marató de Tv3.

Salvador Macip, por su parte, remarca que "en principio no parece que esta mutación haya cambiado lo suficiente la proteína objetivo de las vacunas existentes para que los anticuerpos que se generan ya no la reconozcan". Pero todo esto, continúa el experto, "se tiene que estudiar con calma y se verá a lo largo de las próximas semanas". Macip reitera que, en principio, no hay que alarmarse, "porque mutaciones ya ha habido antes y no parece que esta sea especialmente importante".