Colas kilométricas de coches escapando de París antes del confinamiento

Francia está confinada desde esta medianoche y hasta el 1 de diciembre, pero muchos parisinos querían pasar las próximas semanas lejos de la ciudad e intentaron aprovechar las últimas horas en las que tenían libertad de movimientos para huir. El resultado fueron colas kilométricas en el entorno de la capital francesa este jueves por la noche: Sytadin, el servicio de información del estado del tráfico en la región de la Isla de Francia, llegó a registrar un pico de 733 kilómetros de atascos a las 18.30 h. A pesar de que el confinamiento empezaba a la medianoche, los parisinos (igual que la mayor parte de los franceses) tenían que estar en casa a las 21 h, en cumplimiento del toque de queda nocturno aprobado hace dos semanas.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl