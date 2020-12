Confusión en la regulación de los vuelos a España procedentes del Reino Unido

La secretaría de estado de Comunicación anunció el lunes que los vuelos de entrada desde el Reino Unido quedaban "suspendidos", pero la realidad es que los españoles residentes en el Reino Unido y los británicos que viven en España sí pueden volar a un aeropuerto español. La suspensión sí es un hecho, en cambio, en Francia, Alemania o Bélgica, que no permiten volar desde el Reino Unido ni siquiera a sus ciudadanos y también han prohibido la circulación de trenes, cosa que está provocando la interrupción de las cadenas de suministro, según alerta la Comisión Europea. El consejo de ministros español ha aprobado este martes las restricciones, en vigor desde hoy a las 18 hasta el 5 de enero a la misma hora. En concreto, pueden viajar a España, además de los ciudadanos con nacionalidad española y los residentes británicos, los ciudadanos andorranos o con residencia en Andorra.

Lo ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros a los periodistas después de la confusión de ayer lunes. Ha comentado que las limitaciones van en la línea de las recomendaciones de la Comisión Europea, que pide a los estados que no suspendan los vuelos para garantizar el regreso de personas y no tener que proceder a la repatriación y garantizar la salud de los ciudadanos. En concreto, Bruselas recomienda una acción coordinada en las restricciones de movimientos, teniendo en cuenta que se desaconsejan los viajes no esenciales, pero que se tendría que facilitar el tránsito.

Al mismo tiempo, se pide que se pongan fin a las prohibiciones de vuelos y trenes, también para evitar la interrupción de la cadena de suministros. Pero Alemania ha anunciado unilateralmente este martes que ampliaba las restricciones a toda circulación proveniente de la Gran Bretaña (no desde el Reino Unido, porque Irlanda del Norte no está incluida) hasta el 6 de enero.

Fuentes conocedoras admiten al ARA que ha habido un problema de comunicación desde el gobierno español y que Madrid, una vez se vio que el lunes no había una decisión coordinada a escala europea, optó por no suspender los vuelos, porque era una decisión "menos lesiva" para los afectados y para evitar las escenas de españoles atrapados en el extranjero que se produjeron en el primer confinamiento, en marzo pasado. Pero manteniendo los vuelos con restricciones, en el fondo el problema queda en manos de las decisiones comerciales de las compañías aéreas.

Enric Botella, periodista de 29 años residente en Londres, voló a Barcelona el sábado, antes de que Boris Johnson anunciara el confinamiento duro por la nueva cepa de coronavirus. Tiene billete de vuelta para el 28 de diciembre pero no sabe si la compañía lo garantizará. "Cuando conecté el móvil en el aeropuerto tenía mensajes de amigos que me preguntaban si había llegado bien y no entendía nada". No cree que tenga problemas administrativos para volver, porque tiene permiso de residencia como europeo que tuvo que tramitar por el Brexit. "Si hay algún problema será para viajar si se acaban cancelando los vuelos o lo que sea. Estoy pendiente de lo que decida la compañía".

De hecho, la Moncloa esgrimió que tomaba la decisión de manera coordinada con Portugal, pero Lisboa en ningún caso habló de suspensión de vuelos, sino de restricción a los ciudadanos extranjeros. La compañía de referencia portuguesa, TAP, ha continuado volando al país, si bien los ciudadanos portugueses no se han librado del caos que se vive en el Reino Unido con largas colas y múltiples cancelaciones.

No viajar por "responsabilidad"

Ramon Lamarca, gerente de un servicio del Royal Hospital de Londres, se había planteado pasar la Navidad en Catalunya viniendo en coche, porque ya preveía dificultades en los aeropuertos. Pero finalmente se ha desdicho de ello por el cierre de las fronteras francesas: "Con mi mujer habíamos pensado venir en coche, para evitar los inconvenientes de última hora. Pero el sábado Francia cerró fronteras y, además, hay un punto de responsabilidad, porque por lo que hemos leído esta cepa británica es muy infecciosa y me parecería poco responsable viajar. Es una de las cosas que se hicieron mal en la primera oleada y esparcir cepas de otros países puede ser un desastre. Mi madre tiene 80 años y no la quiero someter a ningún riesgo, pero al final es toda la población quien se expone. Esta Navidad nos quedamos en Londres".

También por responsabilidad Lola Moreno, programadora informática de 57 años, ha decidido quedarse esta Navidad en Londres en lugar de viajar a Almería con su marido y sus dos hijos. "No queremos contagiar el virus a mis padres y además es complicadísimo volar. No nos quisimos arriesgar a comprar billetes con antelación porque ya nos imaginábamos lo que pasaría. Y, además, mi familia tampoco se reunirá porque muchos tienen trabajos esenciales o están en contacto con niños, y no quieren llevar el virus a los padres", explica. En verano ya tuvo que suspender el viaje que tenía planeado, con billetes y todo, por la imposición de la cuarentena a la vuelta desde España que de un día para el otro impuso el Reino Unido.