Los demócratas estudian retrasar 100 días el nuevo ‘impeachment’ a Trump

Donald Trump podría estar a punto de sumar un nuevo hito histórico a su expediente: convertirse en el primer presidente norteamericano que afronta un proceso de impeachment (intento de destitución) no una sino dos veces, además de ser el único hasta ahora que se enfrenta a un proceso como este después de haber dejado el cargo. El Partido Demócrata cuenta ya con 195 coimpulsores del artículo de impeachment, que presentarán este mismo lunes en una sesión proforma en la Cámara de Representantes, según anuncia el congresista demócrata Ted Lieu en su cuenta de Twitter.

We are now at 195 cosponsors of the Article of Impeachment: Incitement tono Insurrection, drafted by Recibe @davidcicilline, @RepRaskin, me & @HouseJudiciary staff. We will introduce the Article tomorrow in the House pro forma session. #SundayMorning Update https://t.co/wtztijqfeq