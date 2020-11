Tres grandes cadenas de los EE.UU. interrumpen el discurso de Trump por falsedades

Las tres grandes cadenas de televisión norteamericanas ABC, CBS y NBC cortaron ayer la retransmisión del discurso del presidente Donald Trump en la Casa Blanca alegando que estaba dando información falsa sobre la validez y la integridad de las elecciones. Trump apareció al atardecer y lanzó un mensaje contundente: "Si contamos los votos legales, ganamos fácilmente. Si contamos los ilegales, nos están tratando de robar", dijo el presidente. Su discurso reunió una de las audiencias más elevadas de la historia de la televisión, pero los presentadores lo interrumpieron al cabo de unos minutos para corregir algunas falsedades.

"Tenemos que interrumpir aquí el discurso porque el presidente ha hecho una serie de falsas afirmaciones, incluyendo el hecho de que ha habido fraude electoral. No hay ninguna prueba de estas afirmaciones", dijo el presentador de la NBC Lester Holt. La corresponsal de la CBS Nancy Cordes dedicó cerca de 90 segundos a analizar las afirmaciones de Trump durante la conferencia.

"Aquí estamos, otra vez, en la posición incómoda de no solo interrumpir al presidente de los Estados Unidos, sino también de corregirlo", dijo el presentador de la MSNBC. "No hay votos ilegales, de los que tengamos constancia, y tampoco tenemos pruebas a estas alturas de una victoria clara de Trump", añadió. También interrumpió la emisión la cadena Univisión. El presentador Jorge Ramos explicó que "parte de lo que ha dicho Trump son mentiras" y reiteró que "no ha mostrado ningún tipo de prueba sobre los votos ilegales que dice que impiden su victoria".

