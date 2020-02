La distopía, consagrada

Drones que vigilan a la población, mascarilla de uso obligatorio, puertas de domicilios encadenadas para impedir el tránsito durante la cuarentena, nuevos delitos… El Covid-19 ha potenciado a su máxima expresión la distopía china, un estado policial digital que se sirve de la tecnología para controlar hasta el más mínimo movimiento de sus ciudadanos.

El mismo sistema de vigilancia masiva que permite suprimir cualquier atisbo de disensión interna -las redes sociales autorizadas y vigiladas por el régimen o los miles de millones de cámaras a lo largo y ancho del país, entre otros- facilitan ahora a Pekín imponer medidas draconianas para evitar una expansión de la epidemia que ya amenaza a su crecimiento económico anual, y de esa forma, con una recesión mundial.

Aquellos contagiados que reciben el alta agradecen primero al Partido Comunista, y después a los médicos, su recuperación. En China, el gran hermano es omnipresente y pocos osan exponerse a su ira.

Los aviones no tripulados facilitan mucho esa vigilancia. En Weibo, el equivalente a Twitter en China, pueden verse videos delirantes como el captado en Chengdu, en la provincia de Sichuan. Un grupo juega al mahjong [un juego de mesa muy popular] en un lugar público cuando un dron se aproxima y sale una voz de él. “Jugar al mahjong fuera está prohibido durante la epidemia. Habéis sido descubiertos. Dejar de jugar y marchaos lo antes posible”. Cuando un niño se queda mirando el aparato, la voz del oficial que lo controla se eleva. “No mires al dron, niño. Dile a tu padre que se vaya inmediatamente”. En otro video de Shuyang, en la provincia de Jiangsu, una oficial de policía usa un dron para vigilar si los viandantes llevan máscara. “Ese chico guapo al teléfono, ¿dónde está tu máscara? Por favor, póntela”, dice mediante el altavoz.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R