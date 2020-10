"Trump no nos protegerá" del virus: el mensaje pro Biden de Obama

"¡Haced sonar el claxon si estáis hartos!", ha gritado Barack Obama a una multitud que lo escuchaba desde sus coches en un mitin de campaña esta madrugada en Filadelfia (Pensilvania) con todo el público encerrado en vehículos para mantener las distancias que requiere el covid. El expresidente ha vuelto a desplegar su mágica oratoria en favor de quien fue su vicepresidente, que ahora aspira a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, y lo ha comparado sarcásticamente con el actual inquilino de la Casa Blanca. "Con Joe Biden y Kamala Harris no tendréis que pensar en las cosas locas que dicen cada día, y esto solo ya es mucho", ha ironizado.

Con una maleta cargada de reproches hacia Donald Trump pero también con un poco del mensaje de esperanza que hizo que ganara la presidencia hace más de una década, Obama ha descargado toda su artillería en un estado clave para estas elecciones, uno de los tres del llamado rust belt ( cinturón de óxido, por su pasado industrial), que eran tradicionalmente demócratas y donde Donald Trump ganó en 2016 por solo 44.000 votos. Biden tiene ahora una escasa ventaja en las encuestas en este estado.

"Este presidente quiere todo el mérito por una economía que heredó y ninguna culpa por una pandemia que ha ignorado. Pero el cargo no funciona así. Tuitear en la tele no arregla las cosas", ha dicho Obama, que también ha criticado la gestión que el presidente ha hecho de la pandemia, que ya ha dejado más de 215.000 muertos en todo el país y de la cual él mismo ha sido víctima, con un contagio que lo hizo estar tres días en el hospital. "Donald Trump no nos protegerá a ninguno de nosotros, si no puede ni siquiera tomar las medidas básicas para protegerse a él mismo", ha soltado el expresidente demócrata.

Great to be back in Philly today. I'm fired up and ready to go! pic.twitter.com/6r3W4EyeFU — Barack Obama (@BarackObama) October 22, 2020

Obama ha insistido en criticar el estilo y el "comportamiento presidencial no tolerable" del actual comandante en jefe, que "insulta a cualquiera que no está de acuerdo con él y lo amenaza con la prisión". "No le toleraríamos [este comportamiento] al director de una escuela, no se lo toleraríamos a un entrenador, no se lo toleraríamos a un compañero de trabajo, ni a nadie de nuestra familia a excepción de aquel tío loco...", ha añadido.

Con Biden como presidente y Kamala Harris en la vicepresidencia, en cambio, todo el mundo podría "seguir con su vida a sabiendas de que el presidente del país no retuiteará teorías de la conspiración sobre el mundo gobernado por grupos secretos o que los Navy Seals no mataron a Osama Bin Laden", el líder de Al-Qaeda ejecutado extrajudicialmente en 2011 en una operación militar que él mismo supervisó como presidente. Obama se refería a una teoría muy extendida en las redes entre los seguidores de Trump que, bajo el nombre de QAnon, asegura que muchos de los líderes demócratas forman parte de un grupo secreto que intenta dominar el mundo y que se nutre de la sangre de niños pequeños para rejuvenecerse.

La cuenta bancaria secreto de Trump en China

Obama también ha recordado las revelaciones que este mismo miércoles hizo el The New York Times sobre los vínculos económicos de Trump con China, donde el presidente mantiene una cuenta bancaria abierta y donde ha pagado hasta 180.000 dólares en impuestos. "¿Os imagináis si yo hubiera tenido una cuenta bancaria secreta en China cuando me presentaba a la reelección? ¿Creéis que Fox News no se habría preocupado nada de esto? ¡Me habrían bautizado como Beijing Barry!", se ha burlado el expresidente, recordando la campaña de los medios de la derecha, empezando por la Fox, e instigada por el propio Trump, que ponía en entredicho que Obama hubiera nacido en territorio norteamericano y le reclamaba su certificado de nacimiento.

13 days until the most important election of our lifetimes. And you don’t have to wait until November 3rd to cast your ballot. Make a plan, vote, and then help your friends and family make a plan at https://t.co/XdZz4dh82T. Let’s do this. https://t.co/kmpF2XtLkH — Barack Obama (@BarackObama) October 21, 2020

Para mantener la esperanza después de cuatro años de Trump, Obama ha asegurado que ha visto "lo mejor" de los norteamericanos en la cantidad de gente que se ofreció voluntaria para ayudar a los niños migrantes separados de sus familias o a los trabajadores sanitarios que "han arriesgado sus vidas cada día para cuidar a los seres queridos de otra persona". Y ha llamado a los votantes afroamericanos y a los más jóvenes, dos grupos más abstencionistas y tradicionalmente pro demócratas, a ir a votar esta vez.