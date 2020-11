Las elecciones se abocan a una resolución dramática

Tal como se preveía. Las elecciones presidenciales de 2020 no se han resuelto la noche electoral. Y lo más inquietante -obviando otras opciones más complicadas- es que todo apunta a que Pensilvania será el estado que tendrá la llave de la Casa Blanca. Es decir, nos encaminamos hacia el escenario más tenso: el de unas elecciones que acabará decidiendo el Tribunal Supremo. Este estado continuará recibiendo votos por correo hasta el viernes. Trump ya ha lanzado la bomba en Twitter: “Estamos ganando de largo, pero intentan robarnos las elecciones. No se los permitiremos. Los votos no se pueden contar cuando se han cerrado los colegios”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!