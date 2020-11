Trump intenta frenar la ventaja de Biden con demandas judiciales

Solo hizo falta que saliera el sol para que quedaran expuestas las miserias de Donald Trump. Muy entrada la noche de las elecciones, el presidente se proclamó por anticipado ganador de los comicios y denunció, sin fundamento, un intento de fraude por parte de los demócratas. Cuando volvió a hacerse de día en Washington el recuento de los votos permitió contextualizar con más claridad el porqué de la estrategia del republicano. Trump ha desanimado durante meses el voto por correo y esta fórmula (legal) de votación podría ser la que le cierre el camino de vuelta a la Casa Blanca. No hay nada seguro en unas elecciones de infarto que podrían ser decididas por los tribunales o, del mismo modo que en 2016, por un puñado de votos.

Pero la verdad es que el comienzo del recuento del voto anticipado en Wisconsin y Michigan, dos estados fundamentales para decidir la suerte de esta carrera por la presidencia, hizo que, de liderar, Donald Trump pasara a ir por detrás de su rival demócrata, Joe Biden, que acabó adjudicándose los 26 votos electorales de este estado. Nada que ver con fraudes ni con supuestas fórmulas mágicas para quitarle ilegalmente la presidencia, como el republicano sugirió ayer sin pruebas a través de Twitter.

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!