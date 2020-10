"El Sueño Americano es un mito"

260x366 La historiadora norteamericana Nancy Isenberg La historiadora norteamericana Nancy Isenberg

Los blancos pobres sin estudios votaron masivamente por Trump hace cuatro años y eso hace que "por primera vez en mucho tiempo se esté prestando atención a las clases sociales en este país", dice Nancy Isenberg, catedrática de historia de la Luisiana State University. Ella misma explica los orígenes de este grupo social norteamericano en su libro White trash (publicado originalmente en 2016 y que acaba de aparecer en castellano en Capitán Swing), que se podría traducir como Escoria blanca.

¿De donde viene el concepto escoria blanca?

El término como tal no aparece hasta 1890, pero la primera vez que se describe así esta clase social es ya en el siglo XVI por parte de los colonizadores ingleses, que hablan de escoria humana ( wasted people) y de deshacerse de la carga de los parados. El Nuevo Mundo no era una tierra prometida, sino que fue un contenedor de basura. Norteamérica se veía como un vertedero donde enviar a los indeseables, y eso es lo que se ha perdido en nuestra historia, porque ya no recordamos que somos igual que Australia, donde enviaron a los convictos y los pobres. También cogieron a niños pobres de las calles [del Reino Unido] para llevarlos a Jamestown.

¿Qué define a este grupo? Porque no es solo ser blanco y pobre.

Responden a tres categorías. La primera es productividad; siempre se los ha visto como improductivos, y por eso también se los llamaba lazy lovers (amantes de hacer el vago). La segunda es el pedigrí, y aquí se solapan clase y raza, porque siempre han sido vistos como un grupo diferenciado; recordemos que los que lideraron la eugenesia no fueron los nazis sino los británicos, que los denominaban mala sangre. Y la tercera es propiedad: no tienen tierras, o cuando llegaron al Nuevo Mundo se les dieron las peores de todas. El propio Thomas Jefferson usaba el término de escoria humana o residuos, para dar la idea de gente a la que no vale la pena ni salvar. Dar la idea de un grupo de gente que no importa si vive o muere.

¿Hay determinismo en las clases sociales norteamericanas ?

El Sueño Americano es un mito. No hay movilidad social vertical, sino horizontal y geográfica: trasladar a los pobres hacia otro lado. Y esto mismo es lo que muchos republicanos también pedían en 2016: que los pobres cogieran sus cosas y se marcharan, como se dijo a las personas de los Apalaches y de los estados exindustriales que habían perdido sus trabajos. Porque otro mito americano es el de creer que si trabajas duro puedes tener éxito; esto no es verdad.

¿No hay ascensor social en los EE.UU.?

Una estadística del mismo 2016 decía que el elemento más importante a la hora de predecir si podrás subir en la escalera social, lo que determina tu habilidad de tener éxito en este país, es la riqueza de tus padres y la clase social de tus ancestros, más que ninguna otra cosa. Y la razón es que los EE.UU. no proveen el tipo de servicios sociales que tienen por ejemplo los países nórdicos, que les permiten más movilidad social. El 40% de los norteamericanos cobran menos de 20.000 dólares al año, que se considera pobreza, y solo un tercio de los norteamericanos tienen un título universitario. La meritocracia también es un mito, porque decimos que solo los que lo valgan podrán ir a la universidad. Y no es cierto. La ironía de todo esto es que durante la revolución americana clamamos que nos liberábamos del elitismo de la sociedad inglesa, pero en realidad hemos reproducido su aristocracia con otro tipo de aristocracia.

¿La clase media también es un mito?

Solo hemos tenido una clase media estable después de la Segunda Guerra Mundial, y fue porque el gobierno lo propició con sus préstamos por la vivienda y con las ayudas a los veteranos. La movilidad hacia abajo en la escalera social es mucho más frecuente que la movilidad hacia arriba. Y, a pesar de que queramos centrarnos en el mito de Bill Gates o de los famosos que se han hecho ricos, lo cierto es que la mayoría de la clase media baja acabará bajando de escalón durante su vida.

Trump ganó estos votos en 2016; ¿por qué?

Utilizó la retórica del hombre abandonado y la de devolver la grandeza a América, pero después no ha hecho nada de esto. Pero a estos votantes les gusta Trump porque ven a los demócratas como una amenaza, y porque hay también cierto racismo cuando piensan que los afroamericanos les quitarán el trabajo y que si dan más derechos a los negros ellos los perderán, cosa que no es cierta. Y también les gusta Trump por la manera en la que habla, esta manera sucia y divisiva. Muchos lo ven como autenticidad y están hartos de los políticos profesionales, en quienes no confían.

¿Pero por qué ven a los demócratas como amenazas si son los que tienen políticas que más los favorecerían?

El problema de los demócratas es que antes eran el partido de los trabajadores y los sindicatos, pero ahora se les ve como profesionales de la política. Por eso Biden intenta poner en valor sus orígenes humildes, y esto le juega a favor. Pero, además, en los estados del sur Trump gusta porque ahí, para triunfar en política, tienes que ser un entertainer.

¿La imagen de hombre duro atrae este voto?

Eso tiene que ver con la identidad masculina y el machismo. En los EE.UU. parece que la identidad masculina está ligada a la dureza y la fortaleza, por eso se lleva el voto masculino blanco. Pero las mujeres votarán masivamente por Biden porque empatizan más con él y sus dramas personales. Con Hillary Clinton hubo discriminación sexual: la gente que votó a Bill Clinton perdonándole esos vínculos de clase no hizo lo mismo con ella. La mayoría de la gente en los EE.UU. es muy conservadora e incluso las mujeres te dirán a menudo que prefieren a un hombre de presidente.