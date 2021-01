La guía para seguir la investidura de Joe Biden

El mundo mira hacia los Estados Unidos en la vigilia de una investidura histórica, marcada por las excepcionalidades. Joe Biden, Kamala Harris y su administración comenzarán una nueva etapa en la democracia moderna más antigua del mundo. Washington extrema las medidas de seguridad ante los peligros que sobrevuelan la toma de posesión: el coronavirus y los seguidores más radicales de Donald Trump. Además, por primera vez desde el 1869, el actual presidente no hará acto de presencia para ejemplificar el traspaso de poder, empecinado en su teoría de fraude electoral. Donald Trump es el décimo jefe de estado que no es reelegido, el primero en no conseguir un segundo mandato desde el 1992, cuando George H.W. Bush perdió ante el demócrata Bill Clinton. Por otro lado, la atención también se centrará en Harris, que será la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de los EE.UU.

A continuación, una guía rápida para seguir la toma de posesión:

¿Dónde y cuándo será la ceremonia?

Este miércoles 20 de enero, a las 12 h (hora de los Estados Unidos –las seis de la tarde en Catalunya–), Biden y Harris harán el juramento en el exterior del Capitolio, el mismo lugar donde se congregaron los asaltantes de ultraderecha el pasado 6 de enero. Biden ha querido seguir la tradición de hacerlo al aire libre, iniciada en 1865 por Andrew Jackson, y ha declinado la propuesta de su equipo de trasladar el acto al interior del Capitolio. La ceremonia tendrá lugar en las escalinatas del edificio, con vistas al National Mall, desde donde tradicionalmente centenares de miles de personas siguen la investidura. Este año la presencia de público no ha sido posible.

651x600

¿Cómo condiciona el covid-19?

Cuando el último presidente demócrata, Barack Obama, fue escogido en su primer mandato en 2009, alrededor de dos millones de personas se reunieron en la explanada del National Mall. En esta ocasión, sin embargo, la imagen será muy diferente: se ha cerrado el acceso de los peatones a la explanada. Unas 200 personas, sentadas en el escenario y respetando la distancia de seguridad, serán testigos de la toma de posesión. Todos ellos tendrán que haber dado negativo en el test de coronavirus y llevarán mascarilla. Por su parte, Biden ya avisó en junio de que si ganaba se quitaría la mascarilla para hacer el juramento.

Mientras los EE.UU. se acercan a las 400.000 defunciones por coronavirus, las autoridades han pedido a la población que se quede en casa y evite aglomeraciones. Se han ampliado las restricciones de movilidad en el área que comprende el Capitolio y la Casa Blanca: solo los residentes y los trabajadores esenciales se podrán mover por la zona verde, mientras que en la zona roja se ha prohibido la entrada a todos los vehículos no autorizados. Más de una docena de estaciones de metro cerrarán durante la jornada.

¿Cómo será la seguridad?

El acto de investidura siempre ha disfrutado de un gran dispositivo de seguridad. El FBI alertó la semana pasada de posibles “protestas armadas” que grupos de ultraderecha estaban organizando por redes sociales. El Servicio Secreto de los Estados Unidos, que tiene como principal atribución asegurar la protección del presidente, desplegará a 25.000 tropas de la Guardia Nacional, el triple de las reservas utilizadas para la investidura de Trump (8.000), y a miles de agentes del Departamento de Policía de Washington D.C. Además, los alrededores del Capitolio han sido protegidos con vallas y concertinas, una muestra de seguridad nunca vista en un acto inaugural.

¿Quién estará presente y quién no?

Los miembros de la Cámara de Representantes, el Senado y el gabinete son fijos en un acto de investidura al cual asistirán, como es tradición, los expresidentes Obama, Bush y Clinton, acompañados de las primeras damas. Pero en esta ocasión habrá un protagonista por su ausencia: el presidente Trump abandonará Washington por la mañana para dirigirse a su residencia de Florida, Mar-a-Lago. Lo tendrá que hacer antes de que Biden jure el cargo, momento en el que dejará de poder utilizar el Air Force One, que pertenece al presidente de los EE.UU. Solo tres presidentes en la historia han optado por no asistir al acto inaugural –John Adams, John Quincy Adams y Andrew Johnson– y ninguno de ellos en los últimos 100 años. Aun así, quien sí hará acto de presencia es el vicepresidente Mike Pence, que será la máxima autoridad visible del actual gabinete.

¿En qué consistirá el acto?

La ceremonia, que será retransmitida por las grandes cadenas de televisión y las plataformas YouTube, Facebook, Twitter y Twitch, solo tiene un requerimiento formal: que el presidente electo recite el juramento presidencial, que dice así: "Juro solemnemente que ejecutaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y, en la medida de mis posibilidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos". Una vez haya pronunciado estas palabras, Biden se convertirá en el 46º presidente, y Harris, que habrá jurado el cargo antes, en la primera vicepresidenta mujer de la historia. Después seguirá la ceremonia, como es habitual, con las celebraciones, y finalmente Biden y su familia se dirigirán hacia la Casa Blanca.

¿Qué actuaciones habrá?

Si algo no cambia en esta excepcional investidura es que algunos de los artistas más aclamados del país actuarán en directo, como es tradición. Lady Gaga, que ha apoyado al recién llegado presidente, cantará el himno nacional, y Jennifer Lopez y el cantante de música country Garth Brooks también actuarán durante la ceremonia. Además, el actor Tom Hanks presentará un programa de hora y media en la televisión, en vez de hacerlo en el Capitolio, para respetar las recomendaciones por el coronavirus. Este programa, que se retransmitirá en las principales cadenas del país –a excepción de Fox News, medio afín a Trump–, contará con otros artistas como Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake o Bruce Springsteen.