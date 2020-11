Johnson se dispara en el pie y aviva el independentismo escocés

Disparo en el pie de Boris Johnson. Uno más. En una muestra de la rara habilidad de hacer enemigos y buscarse líos, el primer ministro británico ha conseguido poner de acuerdo a los nacionalistas, los laboristas y los conservadores escoceses en sus críticas hacia él mismo. ¿La razón? Las palabras que pronunció el pasado viernes en una reunión telemática con un grupo de diputados tories de Inglaterra.

La devolución de poderes ha sido un "desastre" al norte de la frontera, el "peor error de Tony Blair", dijo, en un momento de la alocución, según el relato que ha hecho The Sun en su edición de este martes, y que recoge en cantidad suficiente toda la prensa británica. Johnson también se refirió al hecho de que no "ve razones" para más cesiones de poderes a las administraciones de las llamadas home nations.

Downing Street no ha podido desmentir el relato del Sun, solo matizarlo ante la tormenta política generada: "Lo que sí siente firmemente [Johnson], y yo estaría de acuerdo con ello, es que la devolución [de poderes] a Escocia ha facilitado el ascenso del separatismo y del nacionalismo, y que está intentando romper el Reino Unido. Cualquier persona, como el primer ministro, que quiere al Reino Unido, quiere mantenerlo junto", ha dicho para apagar el fuego el ministro Robert Jenrick en diferentes programas informativos de radio y televisión de este martes.

Todo ello, tanto las palabras de Johnson como las de Jenrick, suponen la aceptación implícita de que en un hipotético segundo referéndum de independencia de Escocia –hasta ahora negado por Johnson a Sturgeon– las posibilidades del sí son enormes, un hecho que predicen las encuestas de manera sostenida desde hace meses.

Los conservadores escoceses se han puesto las manos a la cabeza al ver el titular del Sun. Los laboristas también y el Partido Nacional Escocés (SNP) está más que satisfecho. A falta de poco más de seis meses para unas elecciones al Parlamento de Edimburgo (6 de mayo de 2021) que podrían acabar en un segundo plebiscito, los nacionalistas han visto en las declaraciones de Johnson una siempre bienvenida gasolina que puede avivar todavía más sus grandes posibilidades electorales, de acuerdo con los sondeos. Y también para que el apoyo a la independencia siga al alza día a día.

Worth bookmarking these PM comments for the next time Tories say they’re not a threat tono the powers of the Scottish Parliament - oro, even more incredibly, that they support devolving more powers. The only way tono protect & strengthen @ScotParl is with independence. https://t.co/hk7dqofeuy