Al menos dos muertos en un atropello masivo en una zona peatonal en Alemania

Al menos dos personas han muerto y quince han resultado heridas, algunas muy graves, en un atropello masivo en la ciudad alemana de Tréveris, junto a la frontera con Luxemburgo. El atropello se ha producido en una zona peatonal y entre las víctimas mortales hay un niño, según ha informado la policía local. Un portavoz del cuerpo explicó que el conductor del vehículo ya ha sido detenido. Se trata de un hombre de 51 años, de nacionalidad alemana y vecino del distrito de Trier-Saarburg, al que pertenece la ciudad de Tréveris. "De momento no podemos decir nada sobre la motivación, no sabemos por qué lo ha hecho", ha asegurado el portavoz policial.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 14.30 h. Según el diario local Trierischer Volksfreund, que cita a un testigo, un Range Rover de color gris oscuro ha accedido a gran velocidad a una zona peatonal del centro de la ciudad y se ha llevado por delante a varias personas, que, según los testigos, salían "volando por los aires". El vehículo ha recorrido varios cientos de metros antes de ser detenido por la policía, ya fuera de la zona peatonal.

El centro de Tréveris, una localidad de unos 100.000 habitantes, ha sido acordonado y hay varios helicópteros sobrevolando la zona. Las autoridades locales han pedido a los ciudadanos que no se acerquen al centro de la ciudad y han pedido a los padres que recojan a los niños de las escuelas. Sin embargo, la policía ha remarcado que no tiene "ningún indicio" de que siga habiendo peligro.

"Lo que ha pasado en Tréveris es conmovedor. Nuestros pensamientos están con los familiares de las víctimas mortales, con los numerosos heridos y con todos los que en este momento se están encargando de atender a los afectados", dijo, a través de Twitter, Steffan Seibert, el portavoz del gobierno alemán.

Was in #Trier geschehen ist, ist erschütternd. Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen.