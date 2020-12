Una niña de 9 años, la primera muerte por contaminación reconocida en el mundo

Ella Kissi Debrah tenía nuevo años cuando, el 15 de febrero de 2013, sufrió por enésima vez un ataque de asma tan grave que tuvo que correr al hospital, pero esa vez los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Cerca de ocho años después, un tribunal del Reino Unido ha reconocido que los altos niveles de contaminación del aire en la zona del sur de Londres donde vivía la niña son una de las causas de su muerte. Unos niveles que se ha comprobado que sobrepasaban los límites fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como peligrosos para la salud.

La falta de información de su madre sobre estos niveles de polución y sus impactos en la salud "también contribuyó posiblemente" a la muerte de la niña, según ha dicho el forense a cargo de la investigación judicial, Philip Barlow, del tribunal de Southwark. En el certificado de defunción de Ella, a partir de ahora, constarán tres causas de la muerte: un fallo respiratorio agudo, un asma severo y la exposición a la contaminación del aire.

Varios informes medioambientales han estado alertando desde hace tiempos de que la contaminación del aire contribuye a la muerte prematura de millones de personas en el mundo: en Europa son 400.000 personas al año, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Pero nunca se había certificado la polución como causa directa de la muerte de una persona concreta.

Lo ha hecho ahora el forense Philip Barlow después de llevar a cabo una nueva investigación sobre la causa de la muerte de Ella Kissi Debrah, con la cual ha llegado a la conclusión de que " hubo un fallo reconocido a la hora de reducir los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) [en el aire], cosa que contribuyó posiblemente a su muerte".

La decisión del tribunal de Southwark podría forzar al Reino Unido a tomar medidas más drásticas para reducir los niveles de contaminación del aire en zonas como esta del sur de Londres, donde, según la investigación judicial, los niveles superaban los permitidos por la OMS, de hasta 40 microgramos de NO2 por metro cúbico de aire como media anual.

Este veredicto histórico llega después de la batalla legal impulsada por la madre de Ella Kissi Debrah, Rosamunde, que ya desde el año 2014 reclamaba a la justicia que analizara si la fuerte contaminación cerca de South Circular Road en Lewisham, al sur de Londres, donde vivía la familia, había tenido que ver con la muerte de su hija. La madre creó la fundación Ella Roberta Family en memoria de la niña. "Hoy logramos un hito, la lucha de siete años ha resultado en el reconocimiento de la polución del aire en el certificado de muerte de Ella. Esperemos que esto signifique muchas más vidas de niños salvadas", decía la fundación en un tuit.

Today was a landmark caso, a 7 year fight has resulted in air pollution being recognised donde Ella’s death certificate. Hopefully this will mean mean many more children’s lives being saved. Thank you everyone for your continued support. pic.twitter.com/02inxvgmrd