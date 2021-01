Al menos un herido de bala en el asalto de seguidores de Donald Trump al Capitolio

Decenas de manifestantes partidarios de Donald Trump han asaltado el Congreso de los Estados Unidos mientras tenía lugar el debate que tiene que confirmar la elección definitiva de Joe Biden. La sesión se había parado porque en el exterior miles de simpatizantes del todavía presidente republicano habían asaltado el cordón policial para acceder al edificio. Con el debate suspendido, el vicepresidente Mike Pence ha sido evacuado.

La información sobre lo que pasa dentro del Capitolio es confusa, pero algunos congresistas decían haber oído tiros en los pasillos y fuentes policiales explicaron que hay al menos un herido de bala en el interior del edificio. Una periodista de la CNN explicaba en Twitter que una mujer estaría en situación grave después de haber recibido un disparo en el pecho dentro del Capitolio.

A woman is in critical condition after being shot in the chest donde the Capitol grounds, por @NoahGrayCNN. No other details were provided. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 6, 2021

Las imágenes que llegan muestran ahora a decenas de manifestantes paseando por los pasillos y las salas del Capitolio, donde se están produciendo enfrentamientos con la policía. Se han repartido máscaras antigas a los congresistas por si los agentes policiales tienen que utilizar gas lacrimógeno –como ha pasado en la entrada del edificio– para dispersar a los asaltantes.

El ayuntamiento de Washington ha decretado el toque de queda en la capital a partir de las seis de la tarde.

Supporters of President Trump have breached the US Capitol, according to Capitol police officers, as lawmakers count the Electoral College votes certifying President-elect Joe Biden's win. https://t.co/ZBCV1fksDr pic.twitter.com/v4Lh39nFCy — CNN (@CNN) January 6, 2021

Trump supporters at the US Capitol. Throw them all in prison! pic.twitter.com/ZqestVjN5V — Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) January 6, 2021

El presidente Donald Trump había alentado horas antes a que sus seguidores marcharan hacia el Capitolio. Lo ha hecho después de celebrar un mitin ante la Casa Blanca, en el que ha reiterado que las elecciones habían sido fraudulentas y que, por lo tanto, "no concederé nunca la victoria". Previamente, su abogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, había animado a llegar al "juicio por combate". Es decir, un llamamiento al uso de la fuerza física para resolver una disputa legal.

Todas las batallas legales presentadas por Trump y su campaña han sido rechazadas. Durante su mitin, Trump había insistido en defender que el vicepresidente Mike Pence tenía la capacidad de decidir por si mismo las elecciones, cosa que el propio Pence había rebatido minutos antes de abrir la sesión. De hecho, la Constitución no le concede al vicepresidente esta capacidad en un paso burocrático de lectura de los resultados que solo los congresistas pueden objetar. Mientras se producía el asalto en el Congreso, Trump ha tuiteado que Pence "no tuvo la valentía de hacer lo que se tendría que haber hecho para proteger nuestro país y la Constitución". Consumado el asalto de sus seguidores al edificio que representa la soberanía del pueblo, Trump ha pedido a los manifestantes que sean "pacíficos".

Y am asking for everyone at the U.S. Capitol tono remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Mientras tanto, la Unión Europea seguía los hechos con preocupación y el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, hacía un llamamiento desde Twitter al presidente de EE.UU., Donald Trump, a que "acepte finalmente la decisión de los votantes estadounidenses y deje de pisar la democracia".