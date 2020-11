Suspenden a tres policías franceses por haber dado una paliza a un músico negro en su estudio

Las autoridades francesas han suspendido de sus funciones a tres policías después de que se hiciera público un vídeo grabado por cámaras de seguridad en el que se los ve dándole una paliza a Michel, un productor musical negro, en su estudio. La grabación ha desatado de nuevo la indignación popular, que se añade a la polémica del lunes por el uso excesivo de la fuerza policial en el desmantelamiento de un campamento de migrantes.

La grabación la ha emitido el medio online Loopsider, que denuncia los "golpes e insultos racistas" de los tres agentes durante la detención de Michel el pasado sábado. Las imágenes están grabadas en el recibidor del estudio de música del agredido, que solo ha sido identificado con el nombre de pila. El hombre fue arrestado bajo los cargos de violencia y resistencia a la detención, a pesar de que Loopsider dice que en un inicio lo habían parado por no llevar mascarilla.

Ça se este passé samedi à Paris. 15 minutas de coups te de insultas racistas.



La folle scène de violences policières que nuevos révélons este tout simplemente inouie te édifiante.



Il faut la regarder jusqu'ave bout pour mesurer toute la ampleur lleva problème. pic.twitter.com/vv00dotmsg — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

Los hechos tuvieron lugar el sábado, cuando Michel entraba en su estudio. Tres agentes entran detrás y lo agreden. El hombre grita pidiendo auxilio y después de unos minutos los músicos que estaban en el sótano aparecen en el recibidor después de forcejear con los agentes para abrir la puerta de las escaleras. La policía se va en ese momento pero al cabo de poco rato vuelve con gases lacrimógenos y efectúa la detención.

Michel presentó una denuncia contra los policías ayer jueves, el mismo día que se hicieron públicas las imágenes. "Las personas que me tenían que proteger son las que me atacaron. No hice nada para merecerlo. Solo quiero que los agentes sean castigados de acuerdo con la ley", dice.

La Fiscalía, de hecho, ha desestimado los cargos contra Michel y ha comenzado una investigación contra los tres policías, que han sido suspendidos del cargo. La propia alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se ha declarado "profundamente sorprendida" por este "acto intolerable".

La polémica añade más tensión al gobierno de Emmanuel Macron, que ya se enfrenta a duras críticas por la actuación policial del lunes en el brutal desalojo de un campamento de migrantes en la plaza de la República de París. Todo ello cuando el ejecutivo está intentando aprobar una ley que prohíba grabar las caras de los agentes de policía.