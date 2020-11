La vacunación en el Reino Unido puede empezar el próximo 7 de diciembre

¿Exceso de optimismo, necesidad de buenas noticias en unos momentos dramáticos o realismo basado en datos concretos? ¿Todo a la vez? Las primeras vacunas contra el coronavirus podrían empezar a inocularse en hospitales del Reino Unido en una fecha tan próxima como la del 7 de diciembre. Así lo anuncia esta mañana de sábado en su portada el diario The Guardian, que asegura haber consultado diferentes centros sanitarios del país a los cuales se les ha dicho que "se preparen" para recibir vacunas e iniciar el proceso dentro de "tan solo diez días". Los trabajadores sanitarios del NHS, el servicio de salud pública del país, serían los primeros a ser inmunizados, en este caso, con la dosis de la norteamericana Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech.

El prototipo de Pfizer y BioNtech tiene, de acuerdo con el anuncio de las dos compañías el pasado 18 de noviembre, una efectividad del 95%. Cinco días después sometieron los datos –que todavía no se han publicado en ninguna revista científica - a la Medicinas and Healthcare products Regulatory Agency’s ( MHRA ), la autoridad sanitaria británica. Si la información de The Guardian es exacta, la MHRA podría pronunciarse incluso días antes de que lo hiciera la misma Food and Drug Administration (FDA), el organismo equivalente de los Estados Unidos.

La FDA ha anunciado en su página web que la reunión en la que se abordará la autorización de emergencia para el prototipo de Pfizer-BioNTech tendrá lugar el 10 de diciembre, justo tres días después de lo que sugiere el diario británico que empezaría la vacunación en el Reino Unido. La misma información del rotativo indica, aun así, que los días 7, 8 y 9 del próximo mes diferentes centros hospitalarios de Inglaterra recibirían los primeras envíos.

El Reino Unido fue uno de los primeros países que efectuó una precompra del producto que elabora Pfizer y BioNTech. En total, 40 millones de dosis, que recibirá desde ahora y hasta finales del año siguiente. Durante el 2020 las dos compañías han anunciado que podrán llegar a hacer hasta 50 millones de dosis. De momento no se ha especificado qué cantidad podría llegar al sistema sanitario británico. Las dosis que se recibirán en las islas procederán de las plantas de producción de Bélgica y Alemania.

651x366 Un empleado de la empresa Desmon SPA, en la factoría de Nusco, a 90 kilómetros al este de Nápoles, trabaja en la fabricación de los frigoríficos especiales en los que se transportará la vacuna de Pfizer desde las plantas de Bélgica y Alemania en toda Europa / TIZIANA FABI / AFP Un empleado de la empresa Desmon SPA, en la factoría de Nusco, a 90 kilómetros al este de Nápoles, trabaja en la fabricación de los frigoríficos especiales en los que se transportará la vacuna de Pfizer desde las plantas de Bélgica y Alemania en toda Europa / TIZIANA FABI / AFP

La vacuna de Pfizer, al igual que la de Moderna, necesita una cadena de ultrafrío atendidas sus características (del tipo ARNmissatger): se hace con material genético del coronavirus que se inyecta para que las células del cuerpo humano lo utilicen para fabricar proteínas virales que tienen que acabar provocando la generación de anticuerpos. El material genético es extremadamente sensible y por este motivo necesita unas condiciones de ultrafrío.

Pfizer tiene años de experiencia de gestionar cadenas de suministro de este tipo. Para hacerlo ha desarrollado innovadores embalajes y formas de almacenamiento de la vacuna. En este caso ha diseñado específicamente contenedores térmicos bajo control de temperatura que utilizan hielo seco para mantener las condiciones necesarias (-70 ºC). Se pueden utilizar como unidades de almacenamiento temporal durante un periodo de 15 días siempre que se llenen con hielo seco. Los transportistas de los envíos irán equipados con sensores térmicos que, habilitados por GPS en todos los tramos de los envíos, permitirán hacer un seguimiento en streaming de su ubicación y temperatura a través de rutas preestablecidas.

651x366 Imagen del congelador de ultrafrío diseñado especialmente para transportar la vacuna de Pfizer a una temperatura de 70-80 grados bajo cero que se hace en la empresa italiana Desmon SPA, de Nusco, en la región de la Campania, a noventa kilómetros al este de Nápoles / TIZIANA FABI / APF Imagen del congelador de ultrafrío diseñado especialmente para transportar la vacuna de Pfizer a una temperatura de 70-80 grados bajo cero que se hace en la empresa italiana Desmon SPA, de Nusco, en la región de la Campania, a noventa kilómetros al este de Nápoles / TIZIANA FABI / APF

Cuando la vacuna se almacena en una nevera convencional tiene una vida efectiva de hasta 5 días a una temperatura de entre 2 a 8 ºC, cosa que permite guardarla fácilmente en los centros de proximidad en los que se tenga que aplicar: en principio, en consultas médicas.