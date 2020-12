Un vehículo explota en Nashville en un "acto intencionado"

Una autocaravana aparcada ha estallado en el centro de Nashville, en el estado de Tennessee (EE.UU.), a primera hora de la mañana de Navidad. El vehículo emitía un mensaje grabado que avisaba de que "una bomba explotaría en los próximos quince minutos", según ha informado el jefe de la policía local, John Drake. Tres personas han resultado heridas y han sido trasladadas al hospital –ninguna en estado grave– por la explosión, que la policía ha descrito como un "acto intencionado".

