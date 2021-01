El CEO de Twitter admite que el veto a Trump supone un "precedente peligroso"

Jack Dorsey, el máximo ejecutivo de Twitter, ha hablado públicamente por primera vez sobre la decisión de suspender de manera definitiva la cuenta de Donald Trump en esta red social. En un extenso hilo, defiende que se trató de la "decisión correcta", pero hace autocrítica y reconoce que puede suponer un precedente peligroso. "No celebro ni me enorgullezco de haber tenido que censurar la cuenta @realDonaldTrump en Twitter", admitía. "Siento que el veto, al final, es síntoma de nuestro fracaso a la hora de promover una conversación sana. Y nos obliga a reflexionar sobre nuestras operaciones y el entorno que hay a nuestro alrededor".

