Las 12 mejores series del 2020

El 2020 será uno de los años en los que más contenidos de plataformas habremos consumido. Las series –ya sean de ficción o documentales– han sido un salvavidas durante los meses de confinamiento y ahora que encaramos el final del año llega el momento de recordar las más destacadas. El equipo de seriéfilos del ARA –formado por la sección de Media, las críticas Eulàlia Iglesias y Mònica Planas, los periodistas de Cultura Núria Juanico y Xavi Serra, y la jefa de Estilos Thaïs Gutiérrez– ha elaborado un ranking de lo mejor del año que demuestra que, a veces, las mejores series no son las más esperadas sino las que nos cogen por sorpresa.

1. 'How to with John Wilson'