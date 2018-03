'OK Diario acusa a un mosso d’Esquadra muerto en 2016 de coordinar el 1-O

'OK Diario' publica la siguiente pieza: "La policía señala que 4 de los 21 jefes de los Mossos son separatistas: pese a ello siguen en pleno 155". En uno de los párrafos se explica el presunto papel que desempeñó uno de los comisarios: "El tercero de los marcados es David Piqué Batallón. Su cargo es de una gran importancia: se trata del jefe de la Comisaría Superior de Coordinación. Es, de hecho, el responsable de coordinar las actuaciones y la información entre las diferentes comisarías, algo decisivo, por ejemplo, en el intercambio de órdenes a los agentes autonómicos. Esta función fue decisiva el 1-O, cuando se indicaron simultáneamente a todas las zonas de Cataluña órdenes a los Mossos en las que se les especificaba que debían abandonar los centros de votación si observaban peligro para los agentes". Pues bien, David Piqué no pudo coordinar ningún operativo el día del referéndum por una razón muy sencilla de comprender: murió en 2016. Como se trató de una fallecimiento repentino y que afectaba al número 2 de los Mossos, el asunto fue noticia en la mayoría de periódicos.

La noticia de 'OK Diario' muestra a la perfección cómo funcionan las cloacas del Estado, engrasadas con el barro del cutrerío. La policía elabora un informe tan poco riguroso para incluir a un difunto de hace más de un año. (Y no entro en la indecencia política que supone señalar a policías por su supuesta ideología personal.) Entonces, el medio recibe el dossier y, sin hacer las mínimas comprobaciones necesarias -ya no digo llamar a los Mossos, sino una simple búsqueda en Google- , decide publicarlo, a lo bruto. Escribo esto cuando ya han alertado al medio de su macabro error. Pero la última frase del artículo aún es: "Los cuatro señalados siguen en estos momentos en activo, a pesar de estar en vigor y en plena aplicación el artículo 155". No nos señaléis, que decía aquel. O, al menos, no nos señaléis a los muertos.

(Al mediodía el medio ha retocado la noticia, pero sin una rectificación explícita.)